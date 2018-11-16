الأخبار الدولية على مدار الساعة

 

تشاهدون اليوم

إعادة


أحدث البرامج

أسبوع في العالم

اليمن: معركة الحديدة وفرص السلام

للمزيد

ثقافة

مدير مسرح "الحرية" نبيل الراعي: الابتعاد عن السياسة في ظل الاحتلال ترف

للمزيد

ثقافة

الممثلة المصرية يسرا اللوزي: تعلمت من يوسف شاهين الأساسيات في المهنة

للمزيد

حدث اليوم

تونس: المنتدى العالمي الأول للصحافة

للمزيد

حوار

رئيس السنغال ماكي سال: آراء الحقوقيين في المعارضة مسيسة ولا قيمة لها

للمزيد

الأسبوع الاقتصادي

تونس أول دولة عربية وأفريقية تستضيف المنتدى الدولي "فوتوراليا"

للمزيد

على هذه الأرض

20 مايو يوم عالمي للنحل.. لدق ناقوس الخطر قبل فوات الأوان

للمزيد

هي الحدث

السيدة فيروز.. أعظم فنانة عربية على مر الزمن

للمزيد

ريبورتاج

قانون تحديد شروط تشغيل عاملات المنازل في المغرب.. ما إمكانية التطبيق؟

للمزيد

جميع برامجنا
تعليق شبكة البرامج
 تعليقات البرامج

الشرق الأوسط

إسرائيل: تكهنات بإجراء انتخابات مبكرة أمام ائتلاف حكومي مهدد بالانهيار

© أ ف ب | وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان في مؤتمر صحفي في الكنيست في 14 تشرين الثاني/نوفمبر 2018

فيديو طارق عرار

نص فرانس 24

آخر تحديث : 16/11/2018

يلف الغموض مصير الائتلاف الحكومي في إسرائيل بعد الأزمة التي خلفتها استقالة وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان الرافض لوقف إطلاق النار في غزة، فممانعة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو حتى الآن تسليم حقيبة الدفاع لأحد أعمدة الائتلاف الحكومي نفتالي بينيت تهدد بانهياره والتوجه نحو انتخابات مبكرة.

يواصل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الجمعة جهوده لمحاولة لإنقاذ الائتلاف الحكومي وتفادي انتخابات برلمانية مبكرة غداة استقالة وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان الذي اعتبر وقف إطلاق النار في قطاع غزة "خضوعا للإرهاب".

فبعد استقالة ليبرمان الأربعاء وانسحاب حزبه، إسرائيل بيتنا، المتشدد من الحكومة، باتت غالبية نتانياهو في الكنيست تقتصر على مقعد واحد. ويتردد أو يمانع نتانياهو حتى الساعة تسليم حقيبة الدفاع لأحد أبرز منافسيه اليمينيين وزير التعليم نفتالي بينيت زعيم حزب البيت اليهودي اليميني المتطرف، حقيبة الدفاع. ويهدد بينيت أيضا بالانسحاب من الائتلاف وسحب دعم نوابه الثمانية في حال عدم حصوله على المنصب.

وترى وسائل الإعلام الإسرائيلية أنّ هامش المناورة أمام رئيس الوزراء ضيق جدا لتجنب اللجوء لانتخابات عامة مبكرة.

وفي ظل التساؤلات حول هذه المسألة، نفى حزب الليكود بزعامة نتانياهو أن يكون رئيس الوزراء يعتزم الدعوة إلى انتخابات مبكرة، بعدما أفاد مصدر مقرب من وزير التعليم عن اتخاذ هذا القرار، إثر اجتماع بين بينيت ونتانياهو.

وأنهى اتفاق وقف إطلاق النار أسوأ تصعيد بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية المسلحة في غزة منذ حرب عام 2014. وكان للاتفاق تداعيات سياسة داخلية في إسرائيل.

فقد نظم سكان بلدات الجنوب الذين يعيشون في محيط القطاع المحاصر احتجاجات مطالبين الحكومة باتخاذ إجراءات قاسية ضد حماس بعدما استهدفت مناطقهم بمئات قذائف الهاون والصواريخ من غزة هذا الأسبوع.

وأظهر إستطلاع للرأي أن 74% من الإسرائيليين غير راضين عن أداء نتانياهو في مسألة التصعيد الأخير مع غزة وحركة حماس.

ومساء الخميس في تل أبيب، ندد مئات المتظاهرين، ومعظمهم من البلدات القريبة من قطاع غزة، بوقف إطلاق النار مع حماس.

وهتف المتظاهرون "استيقظ يا بيبي (لقب رئيس الوزراء)، جنوب البلاد يشتعل"، وفقا للقطات بثتها القنوات التلفزيونية.

والتقى نتانياهو بقادة المناطق الحدودية وعرض عليهم الجهود العسكرية للحد من هجمات حماس وأعلن تخصيص 500 مليون شيكل (139 مليون دولار) لتحسين خدمات الطوارئ الطبية والخدمات الاجتماعية، على أنّ تقدم على سنتين، وفق ما جاء في بيان حكومي.

 

فرانس24 / أ ف ب

نشرت في : 16/11/2018

  • الشرق الأوسط

    وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان يستقيل احتجاجا على وقف إطلاق النار في غزة

    للمزيد

  • الأراضي الفلسطينية

    صلاح حموري لفرانس24: "لم يوجه لي الاحتلال (الإسرائيلي) تهمة.. وفرنسا لم تتدخل بشكل كبير"

    للمزيد

  • الأراضي الفلسطينية

    قطاع غزة: الفرق الطبية تواصل إسعاف المصابين رغم مخاطر العمل

    للمزيد

search

مواقع المجموعة

مشاهدة فرانس 24

Français English Español عربي