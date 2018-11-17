إيران تتوقع زيادة حجم التبادل التجاري مع العراق رغم العقوبات الأمريكية

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني السبت إن حجم التجارة الثنائية بين إيران والعراق يمكن أن يرتفع إلى 20 مليار دولار سنويا عن قيمة 12 مليار دولار في الوقت الحالي، رغم المخاوف بشأن التأثير الاقتصادي لتجدد العقوبات الأمريكية التي تستهدف النفط الإيراني والقطاع المصرفي والنقل.

أدلى الرئيس الإيراني حسن روحاني بتصريحات، عقب اجتماعه مع الرئيس العراقي الزائر برهم صالح، مفادها أن حجم التجارة الثنائية بين إيران والعراق من المتوقع أن يرتفع من 12 مليار دولار إلى 20 مليار دولار سنويا.

تصريحات روحاني تأتي بعد نحو أسبوعين من إعادة واشنطن فرض عقوبات تستهدف قطاع النفط الإيراني وكذلك القطاع المصرفي والنقل.

وقال روحاني في تصريحات بثها التلفزيون الرسمي على الهواء: "أجرينا محادثات بشأن التجارة في الكهرباء والغاز ومنتجات وأنشطة البترول وفي مجال التنقيب عن النفط واستخراجه".

الغاز مقابل الغذاء؟ إيران تنفي الخبر

وقال مسؤولون عراقيون الأسبوع الماضي إن العراق اتفق مع إيران على مبادلة المواد الغذائية العراقية بإمدادت الطاقة والغاز الإيرانية. ونفى مسؤولون في قطاع التجارة الإيراني أن يكون هناك أي برنامج لتبادل الغذاء مقابل الغاز، إذ إن إيران مصدر خالص للغذاء إلى العراق.

ونقلت وكالة "إيلنا" للأنباء عن رئيس غرفة التجارة الإيرانية العراقية يحيى آل إسحاق قوله "العكس صحيح، حيث أن إيران توفر المواد الغذائية للعراق، لقد صدرنا بأكثر من ستة مليارات دولار للعراق في الأشهر السبعة الماضية ويمكننا أن نستورد السلع مقابل هذا المبلغ لكن ليس المواد الغذائية".

وقال متحدث باسم اتحاد لمصدري الغاز والبتروكيماويات الإيرانية إن العراق يريد أن يدفع ثمن واردات الغاز بالدينار وفقا لما ذكرته وكالة أنباء الطلبة الإيرانية.

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السعي لموافقة الولايات المتحدة

وتسعى بغداد للحصول على موافقة الولايات المتحدة للسماح لها باستيراد الغاز الإيراني لمحطات الكهرباء. ويقول مسؤولون عراقيون إن الأمر يتطلب المزيد من الوقت لإيجاد مصدر بديل بخلاف الإعفاء الذي منحته لها الولايات المتحدة لمدة 45 يوما.

وقال الرئيس العراقي إنه سيكون من المهم إنشاء مناطق تجارة حرة على حدود البلدين المشتركة والربط بين السكك الحديدية للبلدين. ويستورد العراق مجموعة كبيرة من السلع من إيران تشمل الأغذية والمنتجات الزراعية والأجهزة المنزلية ومكيفات الهواء وقطع غيار السيارات.

وتمثل السلع في الصادرات الإيرانية إلى العراق نحو ستة مليارات دولار في الاثني عشر شهرا حتى مارس/آذار عام 2018، أي نحو 15 بالمئة من واردات العراق الكلية في عام 2017. وتساهم الطاقة أيضا في الحجم الكلي للتجارة الثنائية.

وقال مسؤولون من البنك المركزي العراقي في أغسطس/آب إن اقتصاد العراق مرتبط جدا بإيران، التي انخرطت في عدة حروب بالوكالة ضد السعودية في المنطقة.

فرانس24/ رويترز

نشرت في : 17/11/2018