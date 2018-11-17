"العباية المقلوبة".. سعوديات يحتججن على ارتدائها في حملة على مواقع التواصل

نشرت عدة ناشطات سعوديات على مواقع التواصل الاجتماعي صورهن وقد ارتدين العباية مقلوبة مرفقات بوسم "العباية المقلوبة"، في حركة للتعبير منهن على احتجاجهن على ارتداء هذا اللباس الملزمات به.

عبرت سعوديات عن احتجاجهن على ارتداء العباية من خلال حركة على مواقع التواصل الاجتماعي نشرن فيها صورهن وقد ارتدين فيها العباية بالمقلوب.

ويذكر أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قال في آذار/مارس 2018 إن ارتداء العباية ليس إلزاميا في الإسلام. لكن في الممارسة لم يتغير شيء في هذا المجال في المملكة ولم ينشر أي قرار رسمي بهذا الخصوص.

والسعودية تعد بين أشد الدول محافظة بشأن حريات وحقوق النساء حيث يمنعن في الأماكن العامة من ارتداء أي لباس آخر غير العباية السوداء التقليدية التي تغطي كل الجسم.

واستخدمت عشرات السعوديات وسم (هاشتاغ) "العباية المقلوبة" لنشر صور لهن وهن يرتدين العباية بالمقلوب. حيث كتبت الناشطة نورا عبد الكريم في تغريدة هذا الأسبوع "لأن النساء السعوديات يملكن إبداعا بلا حدود، فقد أبدعن شكلا جديدا من الاحتجاج". وأوضحت "إنهن ينشرن صورا لهن وهن يرتدين العباية بالمقلوب احتجاجا على الضغط الذي يجبرهن على ارتدائها". وقالت امرأة أخرى على تويتر إن الحملة عبر الإنترنت التي بدا أنها تتسع منذ إطلاقها هذا الأسبوع، هي "احتجاج مدني".

وفي مقابلة في آذار/مارس مع قناة "سي بي أس" الأمريكية قال الأمير محمد بن سلمان إن "القوانين واضحة جدا وهي تنص بموجب الشريعة على واجب أن ترتدي النساء ملابس لائقة ومحترمة مثل الرجال". مضيفة "لكن ذلك لا يعني ضرورة عباية سوداء (..) والأمر متروك بالكامل للمرأة لتقرير أي نوع من الثياب اللائق والمحترم تريد ارتداءه".

ثم قال الشيخ الذي يحظى بتأثير كبير أحمد بن قاسم الغامدي إنه ليس شرطا أن يكون الأسود لون العباية. ويشار إلى أن المملكة السعودية ألغت في حزيران/يونيو 2018 منع النساء من قيادة السيارات الساري منذ عقود. كما سمح للنساء بدخول الملاعب الرياضية. لكن بالتوازي مع هذه الإصلاحات تتالت حالات توقيف ناشطات في الأشهر الأخيرة في المملكة مع تكثيف الضغط على المعارضين.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 17/11/2018