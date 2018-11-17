الإدارة الأمريكية: "لم نصل بعد إلى استنتاج نهائي بشأن مقتل الصحافي جمال خاشقجي"

قالت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السبت إنها لم تصل إلى استنتاج نهائي فيما يتعلق بالمتورطين في مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي على الرغم من تقييم لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية خلصت فيه إلى أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أمر بقتله. أبلغت وكالة المخابرات المركزية الأمريكية الكونجرس، بشأن تقييمها، في تطور يعقد جهود ترامب الرامية إلى الحفاظ على العلاقات مع الحليف الرئيسي للولايات المتحدة.

لم تصل الإدارة الأمريكية إلى استنتاج نهائي فيما يتعلق بالمتورطين في مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، وفقا لما صرحت به السبت. التصريح أثار تساؤلات عديدة لدى العديد من المسؤولين الأمريكيين على رأسهم المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر ناورت بسبب ما تقدمت به وكالة المخابرات المركزية الأمريكية من تقارير خلصت فيها إلى أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أمر بقتل الصحافي السعودي.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر ناورت في بيان "التقارير الصادرة مؤخرا والتي تشير إلى أن الحكومة الأمريكية توصلت إلى استنتاج نهائي غير دقيقة، وما زالت هناك أسئلة عديدة ليس لها إجابات بشأن مقتل السيد خاشقجي".

وأضافت ناورت أن الخارجية ستواصل البحث عن الحقائق والعمل مع دول أخرى لمحاسبة أولئك المسؤولين عن مقتل الصحافي مع الحفاظ على العلاقة الاستراتيجية المهمة بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية.

كانت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز قالت للصحافيين إن ترامب ناقش هاتفيا أثناء توجهه إلى كاليفورنيا السبت تقييم وكالة المخابرات المركزية مع مديرة الوكالة جينا هاسبل ووزير الخارجية مايك بومبيو.

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وأبلغت وكالة المخابرات المركزية جهات أخرى في الحكومة الأمريكية، ومن بينها الكونجرس، بشأن تقييمها، في تطور يعقد جهود ترامب الرامية إلى الحفاظ على العلاقات مع الحليف الرئيسي للولايات المتحدة.

وما خلصت إليه وكالة المخابرات المركزية هو التقييم الأمريكي الأكثر حسما حتى اليوم الذي يربط، بشكل مباشر، الحاكم الفعلي للمملكة بعملية القتل. كما أنه يناقض تأكيدات الحكومة السعودية بعدم ضلوع الأمير ولي العهد محمد بن سلمان في الجريمة.

كان خاشقجي مقيما في الولايات المتحدة حيث كان يكتب مقالات بصحيفة واشنطن بوست إلى أن قتل في أكتوبر-تشرين الأول داخل القنصلية السعودية في اسطنبول بعدما ذهب لاستلام وثائق كان يحتاجها للزواج.

مجلس الشيوخ يحث ترامب على اتباع الصرامة مع ولي العهد السعودي

وبينما يضغط نواب من أجل إصدار تشريع لمعاقبة السعودية على حادثة القتل، حث أعضاء في مجلس الشيوخ من الجمهوريين والديمقراطيين السبت ترامب على أن يكون صارما مع ولي العهد السعودي، الذي بنى علاقات شخصية قوية معه.

وقال السناتور بوب كوركر، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ على تويتر السبت كل شيء يشير إلى أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان أصدر الأوامر بقتل صحافي واشنطن بوست جمال خاشقجي. يجب على إدارة ترامب أن تحدد المسؤولية على نحو يتسم بالمصداقية قبل أن يعدم الأمير محمد بن سلمان الرجال الذين نفذوا أوامره فيما يبدو".

عقوبات أمريكية تطال 17 سعوديا

وقال ترامب ومسؤولون كبار بالإدارة إنه يتعين محاسبة السعودية على أي دور لها في مقتل خاشقجي وفرضت واشنطن عقوبات على 17 سعوديا لدورهم في الجريمة.

لكن المسؤولين أكدوا في الوقت ذاته على أهمية العلاقات الأمريكية مع الرياض، ويريد ترامب أن يحافظ على صفقات السلاح مع السعودية على الرغم من تنامي المعارضة في الكونغرس.

وقال ترامب "لقد كانوا حليفا رائعا بحق فيما يتعلق بالوظائف والتنمية الاقتصادية، بصفتي رئيس، ينبغي أن أضع الكثير من الأمور في الحسبان".

وذكر الجنرال جوزيف دانفورد رئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة اليوم السبت أن المملكة تلعب دورا عسكريا أساسيا لصالح الولايات المتحدة في منطقة الشرق الأوسط.

وقال خلال منتدى أمني في هاليفاكس "السعودية كانت في السابق شريكا مهما للأمن الإقليمي وأتوقع أن يكونوا كذلك في المستقبل" مضيفا أن الحلفاء في الشرق الأوسط، بما في ذلك السعودية "قوة استقرار في المنطقة".

وقال وكيل النيابة العامة السعودية شلعان الشلعان يوم الخميس إنه طالب بعقوبة الإعدام لخمسة من المشتبه بهم المتهمين بقتل خاشقجي.

وأبلغ الشلعان الصحافيين بأن ولي العهد السعودي لم يكن على علم بعملية قتل خاشقجي وتقطيع جثته ونقله إلى خارج القنصلية.

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كان مسؤولون سعوديون قالوا إن فريقا من 15 سعوديا أُرسل لمواجهة خاشقجي وإن الصحفي السعودي قُتل خنقا من غير قصد على يد رجال كانوا يحاولون إجباره على العودة إلى المملكة.

ويكثف مشرعون منتقدون للسعودية، بسبب قتل خاشقجي ودورها في حرب اليمن، جهودهم لتضييق الخناق على المملكة.

ونشر السناتور الديمقراطي ريتشارد بلومنثال تغريدة السبت قال فيها "يجب على ترامب أن يقبل (لمرة واحدة) استنتاجات خبرائه في مجال المخابرات التي لا جدال فيها: ولي العهد الأمير محمد بن سلمان متورط في جريمة قتل خاشقجي الشنيعة. عملية القتل البشعة هذه يجب أن تكون لها عواقب -عقوبات ومحاكمات وإزاحة محمد بن سلمان وأخرين وليس مواصلة التغطية عليها وهو ما سمح به ترامب".

فرانس 24/ رويترز

نشرت في : 17/11/2018