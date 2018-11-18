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الشرق الأوسط

مجلس النواب الأردني يقر قانونا ضريبيا جديدا يدعمه صندوق النقد الدولي

© أ ف ب/ أرشيف | عمر الرزاز خلال لقائه النقابات المهنية في عمان في 7 حزيران/يونيو 2018

نص فرانس 24

آخر تحديث : 18/11/2018

أقر مجلس النواب الأردني الأحد قانونا ضريبيا جديدا يدعمه صندوق النقد الدولي بعد إجراء بعض التعديلات، في خطوة ستساهم في مضي الاقتصاد، الذي يعاني من شح السيولة، قدما في إصلاحات مالية ضرورية لخفض الدين العام الذي بلغ مستوى قياسيا.

أدخلت الحكومة الأردنية تعديلات على مشروع قانون ضريبي كانت قد سحبته في سبتمبر/أيلول وأحالته إلى البرلمان.

مشروع القانون السابق أثار احتجاجات في صيف 2018، أما القانون الجديد فمن شأنه أن يعزز العدالة الاجتماعية باستهدافه الأثرياء، ويتصدى للمتهربين من ضرائب الشركات منذ فترة طويلة وبالتالي من المتوقع أن يساهم في مضي الاقتصاد الذي يعاني من شح السيولة قدما في إصلاحات مالية ضرورية لخفض الدين العام الذي بلغ مستوى قياسيا.

ووافقت أغلبية نواب المجلس الأردني على مجموعة من التعديلات في مشروع القانون المؤلف من 36 مادة ويتضمن زيادة الإعفاءات الأسرية للحد من أي تأثير على دخول الطبقة المتوسطة.

ولا يزال مشروع القانون يحتاج لإحالته إلى مجلس الأعيان للموافقة عليه قبل أن يصبح قانونا. وقال مسؤولون إن من المتوقع أن يصبح القانون ساريا في أوائل العام المقبل.

فرانس24/ رويترز

نشرت في : 18/11/2018

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