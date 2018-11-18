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الشرق الأوسط

ترامب لا يريد الاستماع إلى التسجيل الصوتي لمقتل خاشقجي ويصفه بالـ"عنيف جدا"

© أ ف ب/ أرشيف | ترامب أثناء اجتماع في البيت الأبيض الاثنين 18 حزيران/يونيو 2018.

نص فرانس 24

آخر تحديث : 18/11/2018

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اطلاعه بشكل كامل على الملف الذي يوثق جريمة قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي إلا أنه لا يريد الاستماع شخصيا إلى التسجيل الصوتي الخاص بمقتله لأن مضمونه "عنيف جدا" حسب وصفه. أما التحقيقات التركية التي لا تزال تبحث عن جثة خاشقجي فقد صرحت الأحد أن قتلة خاشقجي ربما نقلوا أجزاء جثته خارج البلاد.

رفض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاستماع إلى التسجيل الصوتي الذي يوثق مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي بسبب مضمونة "العنيف جدا"، على حد قوله. وعلى الرغم من اطلاعه على الملف الكامل للقضية إلا أنه رفض شخصيا الاستماع إلى المقطع الذي يوثق اللحظات الأخيرة في حياة الصحافي.

وقال ترامب في مقابلة مع "فوكس نيوز صانداي" أجريت الجمعة "لدينا التسجيل، لا أريد أن أستمع إليه لأنه تسجيل معاناة". وأكد قائلا: "اطلعت بشكل كامل (على التسجيل)، ليس هناك أي سبب كي أستمع إليه وأعرف تماما ما حصل كان الأمرعنيفا جدا، وحشيا جدا وفظيعا".

وتقول تركيا إن لديها تسجيلات تتعلق بالقتل عرضتها على دول غربية حليفة. وقال مسؤول تركي إن المسؤولين الذين سمعوا التسجيلات، التي تتضمن مقتل خاشقجي إضافة لمحادثات تمهد للعملية، أصيبوا بالفزع لكن بلادهم لم تفعل شيئا بشأن الأمر.

للمزيد: الإدارة الأمريكية: "لم نصل بعد إلى استنتاج نهائي بشأن مقتل الصحافي جمال خاشقجي"

ترامب "ولي العهد قال لي خمس مرات إن لا علاقة له بما حدث ولا أعرف من الفاعل"

وبحسب صحيفتي "واشنطن بوست" و"نيويورك تايمز"، فإن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي إيه" استنتجت أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان هو من أمر بقتل خاشقجي.

ولدى سؤاله عما إذا كان ولي العهد الذي ينفي أي علاقة له بالجريمة، كذب على الرئيس، أجاب ترامب "لا أعرف. من يمكن أن يعرف فعلا؟". وأضاف أن ولي العهد "قال لي إن لا علاقة له بما حدث. قالها لي ربما خمس مرات، في مناسبات مختلفة، بما في ذلك منذ أيام".

ووصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السبت تقييما لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية يلقي باللوم على الأمير محمد في قتل خاشقجي بأنه "سابق لأوانه جدا" وقال إنه سيتلقى تقريرا كاملا بشأن هذه القضية يوم الثلاثاء.

"سي.إن.إن ترك": تركيا تقول إن قتلة خاشقجي ربما نقلوا أجزاء جثته خارج البلاد

على صعيد آخر، نقلت قناة "سي.إن.إن ترك" التلفزيونية الأحد عن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار قوله إن قتلة الصحافي السعودي جمال خاشقجي ربما نقلوا أجزاء جثته خارج تركيا في حقائب.

وقال أكار في منتدى على هامش مؤتمر دولي في هاليفاكس في كندا "هناك احتمال أن يكونوا غادروا البلاد بعد ثلاث أو أربع ساعات من ارتكاب الجريمة. وربما أخذوا أجزاء الجثة معهم في حقائب دون أن يواجهوا مشكلات بسبب حصانتهم الدبلوماسية".

وقال شلعان الشلعان وكيل النيابة العامة السعودية إن جثة خاشقجي أخرجت من القنصلية بعد تجزئتها وسلمت إلى متعاون تركي.

وقتل خاشقجي، المقيم في الولايات المتحدة وكاتب المقال في صحيفة واشنطن بوست، في القنصلية السعودية يوم الثاني من أكتوبر/تشرين الأول، مما أثار موجة غضب عالمية ضد المملكة وحاكمها الفعلي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وقدمت الرياض عدة روايات متناقضة عن اختفائه قبل أن تقول إنه قُتل بعد فشل "مفاوضات" لإقناعه بالعودة للسعودية.

وقالت تركيا إن مجموعة من 15 فردا، منهم "فريق تطهير" من رجلين، شاركت في العملية وإن جثة خاشقجي قطعت. وبعد أكثر من ستة أسابيع من مقتله تسعى تركيا لمواصلة الضغط على الأمير محمد. ونشرت عدة أدلة قوضت المحاولات المبكرة للحكومة السعودية لنفي تورطها.
 

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

نشرت في : 18/11/2018

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