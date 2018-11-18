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الشرق الأوسط

ترامب سيتم تحديد هوية قاتل خاشقجي "في اليومين المقبلين"

© أ ف ب/ أرشيف | الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

فيديو أسيل سويسة

نص فرانس 24

آخر تحديث : 18/11/2018

في حديث أدلى به للصحافيين السبت، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن بلاده ستقدم هوية قاتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في "اليومين المقبلين"، وأنها ستنتهي من إنجاز تقرير في الأمر يوم الاثنين أو الثلاثاء. وأشار ترامب في نفس السياق إلى أن تقرير الاستخبارات الأمريكية "السي آي إيه" بهذا الشأن "سابق لأوانه".

وعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السبت بأن الولايات المتحدة ستحدّد "خلال اليومين المقبلين" هوية قاتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي. موضحا أن "تقريرا كاملا" حول "من فعل ذلك" سيتم الانتهاء منه بحلول الإثنين أو الثلاثاء، وذلك في حديث له مع الصحافيين في ماليبو بكاليفورنيا بعد تفقده الأضرار الناجمة عن حرائق الغابات.

وتوعدت واشنطن السبت بمحاسبة قتلة خاشقجي، لكنها قالت إنّها لم تتوصل بعد إلى "خلاصة نهائية" حول القضية، وذلك في أعقاب تقرير في صحيفة واشنطن بوست ذكر أن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي إيه" خلُصت إلى أنّ ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان هو من أمر بقتل الصحافي السعودي في اسطنبول الشهر الماضي.

واعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن تقييم لوكالة المخابرات المركزية الأمريكية الذي ينحي باللوم على الأمير محمد بن سلمان ولي عهد السعودية في قتل خاشقجي بأنه "سابق لأوانه جدا"، لكنه قال إن النتيجة التي تم التتوصل إليها  "ممكنة".

وقالت المتحدّثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية هيذر ناورت في بيان "لا تزال هناك أسئلة عدة بلا أجوبة في ما يتعلق بقتل خاشقجي. إن وزارة الخارجيّة ستواصل السعي للحصول على كلّ الوقائع المتّصلة بذلك". وتابعت "في هذا الوقت، سنواصل التشاور مع الكونغرس والعمل مع دول أخرى لمحاسبة الضالعين في قتل جمال خاشقجي".

وأوضحت المتحدثة الأمريكية أن واشنطن "اتخذت أساسًا إجراءات حاسمة" ضدّ أفراد في مجال تأشيرات الدخول وفرض عقوبات. وقالت "سنُواصل استطلاع إمكان فرض إجراءات إضافية لمحاسبة المخطّطين والمنفّذين ومن لهم علاقة بالجريمة. وسنقوم بذلك مع الحفاظ على العلاقة الاستراتيجيّة المهمّة بين الولايات المتحدة والسعودية".

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

نشرت في : 18/11/2018

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