إسرائيل: هل يراهن نتانياهو على حرب جديدة للخروج من الأزمة السياسية؟

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فرنسا.. رؤية من الخارج على الجمهورية الخامسة
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هيومن رايتس ووتش: توقيف نحو 40 حقوقيا وناشطا مصريا منذ آخر أكتوبر
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ترامب: سيتم تحديد هوية قاتل خاشقجي "في اليومين المقبلين"
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محاور مع باقر سلمان النجار: لماذا "تتعثر" الحداثة في الخليج؟
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ترامب في كاليفورنيا لتفقد المنكوبين وعدد مفقودي حريق الولاية يتجاوز الألف شخص
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استمرار تجمع المهاجرين على الحدود المكسيكية الأمريكية رغم الإحباط وأجواء العداء
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نتانياهو يرفض إجراء انتخابات مبكرة ويتولى منصب وزير الدفاع
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الجزائر تسحق توغو برباعية وتحجز مقعدها في كأس الأمم الأفريقية 2019
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الأردن: مجلس النواب يقر قانونا ضريبيا جديدا يدعمه صندوق النقد الدولي
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كاتب جزائري يلتقي طلاب ثانوية رفضوا دراسة نصوصه "لأنه ليس فرنسيا"
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إيمانويل ماكرون أمام البرلمان الألماني: على أوروبا أن تكون أكثر قوة وسيادة
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ترامب لا يريد الاستماع إلى التسجيل الصوتي لمقتل خاشقجي ويصفه بالـ"عنيف جدا"
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