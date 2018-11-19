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الشرق الأوسط

إسرائيل: هل يراهن نتانياهو على حرب جديدة للخروج من الأزمة السياسية؟

© صورة ملتقطة من شاشة فرانس24

فيديو ليلى عودة

آخر تحديث : 19/11/2018

يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ضغوطا متزايدة مع استمرار الأزمة السياسية التي اندلعت عقب استقالة وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان الأربعاء الماضي. ورأى محللون إسرائيليون أن خطاب نتانياهو الأحد تجاوز الخيارات السياسية ليصل إلى الرهان على حرب جديدة للخروج من الأزمة التي تعصف بحكومته.

نشرت في : 19/11/2018

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