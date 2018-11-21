وزير الدفاع الأمريكي يعلن انعقاد محادثات سلام يمنية بالسويد مطلع ديسمبر

أعلن وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس الأربعاء عن انعقاد محادثات للسلام بين الحكومة اليمنية والحوثيين مطلع كانون الأول/ديسمبر القادم في السويد. وشدد ماتيس خلال مؤتمر صحافي في البنتاغون على أهمية دور السعودية في إنهاء النزاع، قائلا "إذا كنتم تريدون إنهاء الحرب في اليمن فعليكم العمل مع السعودية". وحول مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي قال ماتيس إنه لا يعتقد أن "سي آي إيه" أوالرياض قد توصلتا يقينا للمسؤول عن تلك الجريمة.

قال وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس، خلال مؤتمر صحافي في البنتاغون الأربعاء، إن محادثات السلام بين الحكومة اليمنية والحوثيين ستعقد مطلع كانون الأول/ديمسبر القادم في السويد.

وأضاف ماتيس أن السعودية والإمارات "تدعمان تماما" هذه المفاوضات.

وتابع "يبدو أنها ستكون في وقت مبكر جدا من كانون الأول/ديسمبر في السويد، وسنرى هناك الحوثيين والحكومة المعترف بها من الأمم المتحدة، حكومة الرئيس هادي".

ماتيس: إذا كنتم تريدون إنهاء الحرب في اليمن فعليكم العمل مع السعودية

وأضاف ماتيس أن السعودية والإمارات أوقفتا العمليات الهجومية حول الحديدة وجبهات القتال لم تتغير خلال الـ72 ساعة الأخيرة.

وأشار إلى أنه "إذا كنتم تريدون إنهاء الحرب في اليمن فعليكم العمل مع السعودية".

وتتزامنت تصريحاته مع زيارة يقوم بها مارتن غريفيث مبعوث الأمم المتحدة إلى صنعاء لإجراء محادثات مع زعماء المتمردين لدفعهم للانضمام إلى محادثات السلام في السويد.

ماتيس حول مقتل خاشقجي: الرؤساء ليس لديهم حرية العمل مع "شركاء لا تشوبهم شائبة"

أما بخصوص قضية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، فقد قال ماتيس إنه لا يعتقد أن "سي آي إيه" أو الحكومة السعودية قد توصلتا يقينا للمسؤول عن تلك الجريمة.

وأضاف وزير الدفاع الأمريكي أن الرؤساء ليس لديهم حرية العمل عادة مع "شركاء لا تشوبهم شائبة".

وكانت صحيفة "واشنطن بوست" كشفت يوم الجمعة الماضي عن مصادر مطلعة لم تُسمها، أن وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "سي آي إيه" خلُصت إلى أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان هو من أمر بقتل الصحافي جمال خاشقجي داخل سفارة بلاده بإسطنبول الشهر الماضي.

فرانس 24/ أ ف ب/ رويترز

نشرت في : 21/11/2018