ولي العهد السعودي يغادر الرياض في بداية جولة خارجية هي الأولى منذ مقتل خاشقجي

يبدأ ولى العهد السعودي محمد بن سلمان من الإمارات أول جولة خارجية له منذ مقتل الصحافي جمال خاشقجي، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية "واس" و قناة "العربية". وأفاد بيان للديوان الملكي أن الجولة ستشمل عدة دول عربية دون أن يسمهيا.

أفاد بيان للديوان الملكي الخميس أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان غادر في بداية جولة خارجية تشمل دولا عربية، هي الأولى له منذ مقتل الصحافي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر.

وقال بيان للديوان الملكي إن الجولة تأتي "بناءً على توجيه" من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، حسبما نقلت وكالة الأنباء الرسمية "واس" الخميس، من دون أن يسمي الدول التي سيزورها ولي العهد.

ولم يسم البيان الدول التي سيزورها ولي العهد، لكن قناة "العربية" السعودية ذكرت أن دولة الإمارات العربية ستكون أولى محطات هذه الجولة.

وأوضح البيان الرسمي إن الجولة الخارجية تأتي "انطلاقا من حرص مقامه الكريم (الملك) على تعزيز علاقات المملكة إقليميا ودوليا، واستمرارا للتعاون والتواصل مع الدول الشقيقة في المجالات كافة".

الإمارات أولى الدول التي يزورها بن سلمان خلال تلك الجولة

من جانبه، ذكر تلفزيون "العربية" أن ولي العهد سيبدأ جولته بزيارة الإمارات.

يذكر أن ولي العهد السعودي يتعرض لحملة واسعة تتهمه بالضلوع في مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي مطلع أكتوبر/ تشرين الثاني الماضي داخل القنصلية السعودية بإسطنبول، وهو ما تنفيه الرياض قطعيا.

وكان وزير الخارجية السعودي عادل الجبير قد قال الأربعاء أن الدعوات الي تحميل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان المسؤولية في تلك القضية تشكل "خطا أحمر".

وقال الجبير في مقابلة مع تلفزيون "بي بي سي" البريطاني إنّه لن يتم التسامح مع أي نقاش يحط من شأن ولي العهد أو والده العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز.

وأضاف "في المملكة العربية السعودية، حكومتنا خط أحمر. خادم الحرمين الشريفين وولي العهد هما خط أحمر". وأشار إلى "أنهما يمثلان كل مواطن سعودي، وكل مواطن سعودي يمثلهما، ولن نقبل أي نقاش يشوّه سمعة ملكنا أو ولي عهدنا".

وشدد الجبير على أنّ ولي العهد لا علاقة له بجريمة القتل، قائلا "كنا واضحين جدا. وفتحنا تحقيقا ما زال مستمرا وسنعاقب الأفراد المسؤولين".

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 22/11/2018