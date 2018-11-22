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الشرق الأوسط

اليمن: زعيم الحوثيين يلتقي غريفيث بصنعاء لبحث "التسهيلات المطلوبة" لعقد المفاوضات

© أ ف ب | المبعوث الأممي مارتن غريفيث لدى وصوله إلى العاصمة اليمنية صنعاء 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2018

فيديو عدنان الصنوي

نص فرانس 24

آخر تحديث : 22/11/2018

اجتمع المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث في صنعاء الخميس، بزعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي، لمناقشة مفاوضات السلام المقررة في السويد مطلع ديسمبر/كانون الأول القادم. وقال المتحدث باسم "أنصار الله" إن اللقاء ناقش "التسهيلات المطلوبة لنقل الجرحى والمرضى للعلاج في الخارج وإعادتهم" إلى اليمن.

التقى زعيم الحوثيين عبد الملك بدر الدين الحوثي الخميس بالمبعوث الأممي مارتن غريفيث في العاصمة اليمنية صنعاء، لمناقشة "التسهيلات المطلوبة" لعقد مفاوضات السلام المقررة في السويد، وفق ما أفاد المتحدث باسم "أنصار الله"، الجناح السياسي للحوثيين محمد عبد السلام.

وقال عبد السلام على حسابه على تويتر "تمت مناقشة ما يمكن أن يساعد على إجراء مشاورات جديدة في شهر ديسمبر/كانون الأول القادم وعن التسهيلات المطلوبة لنقل الجرحى والمرضى للعلاج في الخارج وإعادتهم".

وبحسب عبد السلام، قال زعيم الحوثيين لغريفيث إن على الأطراف الأخرى، السلطة المعترف بها دوليا والتحالف العسكري بقيادة السعودية، أن يكونوا "صادقين" في تبني الحل السياسي.

وأوضح المتحدث "أكد السيد (عبد الملك الحوثي) أهمية المصداقية والإرادة لدى قوى العدوان للذهاب للحل السياسي بعيدا عن المغالطات والتزييف كما يحصل قبيل كل مشاورات يتم الإعداد لها".

ويعمل مبعوث الأمم المتحدة على تهيئة الأرضية لمفاوضات سلام أعلنت واشنطن مساء الأربعاء أنها ستعقد مطلع كانون الأول/ديسمبر في السويد.

وفي إطار التهدئة على الصعيد الميداني، من المنتظر أن يزور غريفيث الجمعة مدينة الحديدة الإستراتيجية غرب اليمن، "لخلق فرصة للتهدئة في إطار التحضير لمشاورات السلام"، وفق ما أعلن مصدر في مكتبه الخميس.

 

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 22/11/2018

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