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الشرق الأوسط

المخابرات الأمريكية تملك تسجيلا يأمر فيه ولي العهد السعودي بإسكات خاشقجي، بحسب "حرييت"

© أ ف ب/أرشيف

فيديو فوزي بن جامع

نص فرانس 24

آخر تحديث : 22/11/2018

أوردت صحيفة "حرييت" التركية أن المخابرات المركزية الأمريكية تمتلك تسجيلا لمكالمة هاتفية أصدر فيها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أوامر بإسكات الصحافي جمال خاشقجي بأسرع وقت ممكن. فيما طالب الاتحاد الأوروبي الخميس بمحاسبة كل "المسؤولين فعليا" عن جريمة قتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، في مطلع تشرين الأول/أكتوبر.

نشرت في : 22/11/2018

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