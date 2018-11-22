الشرطة المصرية: مقتل 12 من "العناصر الإرهابية" في تبادل لإطلاق النار شمال سيناء

أعلنت وزارة الداخلية المصرية في بيان الخميس مقتل 12 من "العناصر الإرهابية" في تبادل لإطلاق النار بمدينة العريش شمال سيناء. يذكر أن قوى الأمن المصرية قد بدأت في 9 فبراير/شباط الماضي عملية عسكرية شاملة في شبه جزيرة سيناء حيث تتركز "ولاية سيناء" التابعة لتنظيم "الدولة الإسلامية".

أفادت وزارة الداخلية المصرية في بيان الخميس بمقتل 12 شخصا من "العناصر الإرهابية" عقب تبادل إطلاق النار مع قوات الأمن في شبه جزيرة سيناء شمال شرق البلاد.

وقال البيان إن "قطاع الأمن الوطنى تمكن من رصد تواجد مجموعة من العناصر الإرهابية بأحد الأحواش المهجورة بدائرة قسم ثالث العريش (شمال سيناء) حيث قامت قوات الأمن باستهدافهم وتبادل إطلاق النار معهم، ما أسفر عن مصرع سبعة منهم".

وأضاف أن "قوات الأمن نجحت في تتبع خطوط سير باقي المجموعة وتحديد تواجد خمسة منهم على مقربة من المنطقة الأولى وتم تبادل إطلاق النار معهم، ما أسفر عن مصرعهم". ولم يحدد البيان تاريخ ذلك.

وفي التاسع من شباط/فبراير بدأ الجيش المصري بالتعاون مع الشرطة عملية عسكرية شاملة في شبه جزيرة سيناء حيث يتركز الفرع المصري لتنظيم "الدولة الإسلامية" المعروف بولاية سيناء المسؤول عن شن عدد كبير من الاعتداءات الدامية ضد قوات الأمن والمواطنين في شمال سيناء.

وأسفرت هذه العملية حتى الآن عن مقتل أكثر من 450 من "التكفيريين"، كما يسميهم الجيش المصري، وما يزيد على 30 عسكريا، بحسب أرقام الجيش.

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 22/11/2018