تركيا ترد على ترامب في مقتل خاشقجي وترى في تصريحاته "غض النظر عن الجريمة"

في مقابلة مع قناة "سي إن إن-ترك"، اعتبر وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو أن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن مقتل الصحافي جمال خاشقجي هي إعلان عن "غض النظر" عن الجريمة. وأثارت هذه التصريحات أيضا استياء الكونغرس الأمريكي ووسائل الإعلام، كما ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بتغريدات منتقدة لترامب.

ردت تركيا الجمعة على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي اعتبر أن مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بإسطنبول في 2 تشرين الأول/أكتوبر، لن يؤثر على العلاقات بين واشنطن والرياض، وأن الولايات المتحدة تعتزم أن تبقى شريكا راسخا للسعودية.

تركيا: ترامب ينوي "غض النظر"

واعتبر وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو في مقابلة مع قناة "سي إن إن-ترك" أن هذه التصريحات تدل على أن ترامب ينوي "غض النظر" بشأن هذه القضية، رغم قوله "هناك احتمال كبير أن يكون ولي العهد [محمد بن سلمان] على علم بهذا الحادث المأساوي، ربما كان يعلم وربما لم يكن يعلم". ولفت تشاوش أوغلو النظر إلى دعم الرئيس الأمريكي المتواصل للسعودية التي التزمت بعقود بمليارات الدولارات من الأسلحة الأمريكية.

وذكر تشاوش أوغلو أنه ليس هناك سبب لعدم لقاء الرئيس رجب طيب أردوغان بولي العهد السعودي خلال قمة العشرين بالأرجنتين، المقررة في نهاية الشهر الجاري، مضيفا أن القرار النهائي يرجع لأردوغان.

كما أكد أن الولايات المتحدة لم تبلغ تركيا عن تسجيل صوتي يتعلق بمقتل خاشقجي وذلك بعد يوم من تقرير لصحيفة "حرييت" التركية عن أن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (سي.آي.إيه) لديها تسجيل يأمر فيه الأمير محمد "بإسكات خاشقجي".

للمزيد:المخابرات الأمريكية تملك تسجيلا يأمر فيه ولي العهد السعودي بإسكات خاشقجي، بحسب "حرييت"

المصالح أم المبادئ؟

وتعرض ترامب لانتقادات واسعة إزاء ما وصف بأنه أولويات تجارية جعلته يبدو وكأنه يحشد لمصلحة الرياض ما أثار سيلا من التعليقات والتغريدات لنواب ديمقراطيين وجمهوريين انتقدت دفاع ترامب عن المصالح بقطع النظر عن المبادئ وحقوق الإنسان والقيم المشتركة. تحرك قوي في الكونغرس ضد المملكة.

فقد انتقدت عضوة الكونغرس الأمريكي إلهان عمر تصريحات ترامب حول مقتل خاشقجي، وما تضمنه من تأييد ودعم للمملكة العربية السعودية. وكتبت عمر في تغريدة لها على تويتر: "مرة أخرى، يثبت رئيسنا أنه لا يمكنك شراء بوصلة أخلاقية".

Once again, our President proves that you canâ€™t buy a moral compass.And Saudi Arabia proves that you can, on the other hand, buy a President. https://t.co/NC3X7umsGG Ilhan Omar (@IlhanMN) 20 novembre 2018

وأردفت: إن "المملكة العربية السعودية تثبت أنه يمكنك، من ناحية أخرى، شراء رئيس".

من جانبه، علق السيناتور الجمهوري البارز بوب كوركر، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، في تغريدة له على تويتر قائلا: "لم أكن أتوقع يوما أن يتحول البيت الأبيض إلى شركة علاقات عامة لولي العهد في المملكة العربية السعودية".

I never thought Iâ€™d see the day a White House would moonlight as a public relations firm for the Crown Prince of Saudi Arabia. https://t.co/MQ4JsoQtqk Senator Bob Corker (@SenBobCorker) 20 novembre 2018

أما السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام فقد غرد على تويتر: "على الرغم من أن السعودية تمثل حليفا إستراتيجيا بالنسبة للولايات المتحدة، إلا أن تصرفات ولي عهدها، وفي أكثر من مكان، أبدت عدم احترامه لهذه العلاقة وجعلته، برأي، مسمما لها بشكل كبير".

While Saudi Arabia is a strategic ally, the behavior of the Crown Prince â€“ in multiple ways â€“ has shown disrespect for the relationship and made him, in my view, beyond toxic. Lindsey Graham (@LindseyGrahamSC) 20 novembre 2018

أما ترامب فغرد قائلا إن "أسعار النفط تتراجع وهذا يعني انخفاضا في الضرائب". وشكر السعودية وطالبها بالمزيد من التخفيض، ما جعل المغردين يهاجمونه معتبرين أن السعوديين يمتلكون ترامب.

من جهته، اعتبر وزير الخارجية السعودي عادل الجبير الأربعاء أن الدعوات إلى تحميل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان المسؤولية في قضية قتل الصحافي جمال خاشقجي تشكل "خطا أحمر".

وفي خضم هذا الجدل، بدأ ولي العهد السعودي جولة خارجية ستشمل عدة دول عربية أولها الإمارات، وهي الأولى له منذ مقتل جمال خاشقجي .

ألفة قدارة

نشرت في : 23/11/2018