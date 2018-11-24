مبعوث الأمم المتحدة يتوجه إلى الرياض للقاء مسؤوليين في الحكومة اليمنية

عقب زيارة الحديدة، يتوجه مبعوث الأمم المتحدة، مارتن غريفيث، إلى الرياض للقاء مسؤولين في الحكومة اليمنية، وذلك بعد اجتماعه مع الحوثيين في صنعاء. وأبدى المتحدث باسم الحكومة اليمنية راجح بادي مخاوفه بشأن رغبة الحوثيين في التخلي عن السلاح في الوقت الحالي.

أعلن مصدر في الأمم المتحدة السبت أن مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث سيتوجه إلى الرياض، بعد اجتماعه مع مسؤولي الحوثيين في صنعاء، بهدف لقاء مسؤولين في الحكومة اليمنية.

ويقيم الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وعدد من الوزراء اليمنيين في الرياض.

والتقى غريفيث السبت في صنعاء مع القيادي البارز في صفوف الحوثيين محمد علي الحوثي، الذي قال عقب اللقاء "نحن نتطلع إلى أن يكون هناك سلام عادل" مضيفا أنه يتمنى أن تنتهي جولته في الرياض بنتائج إيجابية.

للمزيد: المبعوث الأممي إلى اليمن يدعو للحفاظ على السلام في الحديدة

مبعوث الأمم المتحدة يحاول تهيئة الأرضية لمفاوضات سلام

ويعمل مبعوث الأمم المتحدة على تهيئة الأرضية لمفاوضات سلام أعلنت واشنطن مساء الأربعاء أنها ستعقد مطلع كانون الأول/ديسمبر في السويد.

وأعلنت حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي مشاركتها في المفاوضات التي لم يتم تحديد تاريخها حتى الآن.

وقال المتحدث باسم الحكومة اليمنية راجح بادي الجمعة أن الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا لم تتسلم أي معلومات " من مارتن غريفيث بشأن جولة المشاورات المقررة في السويد في ما يخص القضايا التي ستناقش".

وأكد بادي "نحن واثقون أن الحوثيين لم يتخذوا حتى اللحظة قرارا استراتيجيا جادا نحو خيار السلام، ولن يتخلوا عن السلاح".

للمزيد: مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن يصل مدينة الحديدة في إطار جهوده لعقد مفاوضات سلام

راجح بادي: "الحوثيون لن يخلوا عن السلاح"

وبحسب بادي فإن الحوثيين خلال جولات المشاورات السابقة كانوا يرفضون الحديث عن تسليم السلاح والتحول إلى حزب سياسي مضيفا "كانوا يقولون لنا أنتم تحلمون أننا سنتخلى عن السلاح".

وكانت المفاوضات الأخيرة التي نظمت برعاية الأمم المتحدة بجنيف في أيلول/سبتمبر 2018 فشلت، إذ لم يشارك الحوثيون بداعي عدم حصولهم على تطمينات بإمكان العودة إلى صنعاء الخاضعة لسيطرتهم. كما منعوا من اصطحاب جرحى معهم انطلاقا من مطار صنعاء الذي يتحكم التحالف العسكري بالحركة فيه.

وعرض غريفيث قبل أيام أن يرافق الحوثيين في الطائرة الشهر المقبل.

زيارة الحديدة وتركيز على حماية ميناء المدينة

وكان غريفيث زار الجمعة مدينة الحديدة الواقعة غرب اليمن، مؤكدا أنه اتفق مع الحوثيين على إجراء مفاوضات حول قيام الأمم المتحدة ب دور رئيسي في ميناء المدينة الذي يشكل شريان حياة رئيسيا لملايين اليمنيين.

وهذه أول زيارة يقوم بها غريفيث إلى المدينة منذ تعيينه في شباط/فبراير الماضي.

وقال المبعوث الأممي الجمعة "أنا هنا اليوم لأخبركم أننا قد اتفقنا على أن الأمم المتحدة يجب أن تنخرط الآن وبشكل عاجل في مفاوضات تفصيلية مع الأطراف للقيام بدور رئيسي في ميناء الحديدة، وأيضا على نطاق أوسع".

للمزيد: قضيتان أمام العدالة الفرنسية ضد محمد بن زايد بسبب حرب اليمن بالتزامن مع زيارته لباريس

وتوجه غريفيث إلى الحديدة من صنعاء التي وصلها الأربعاء، وناقش مع زعيم الحوثيين عبد الملك بدر الدين الحوثي التسهيلات لـعقد مفاوضات السلام، بحسب ما أعلن المتحدث باسم "أنصار الله" الجناح السياسي للحوثيين الخميس.

وتمر عبر الميناء غالبية السلع التجارية والمساعدات الموجهة إلى ملايين اليمنيين الذين يعتمدون عليها للبقاء على قيد الحياة.

وبدأت حرب اليمن في 2014، ثم تصاعدت مع تدخل السعودية على رأس التحالف العسكري في آذار/مارس 2015 دعماً للحكومة المعترف بها بعد سيطرة المتمردين على مناطق واسعة بينها صنعاء والحديدة.

وقتل نحو عشرة آلاف شخص في النزاع اليمني منذ بدء عمليات التحالف، بينما تهدّد المجاعة نحو 14 مليونا من سكان أفقر دول شبه الجزيرة العربية.

فرانس 24/ أ ف ب

نشرت في : 24/11/2018