سوريا: إصابة نحو 100 مدني في قصف بغازات سامة على حلب وروسيا تتهم المعارضة

أصيب نحو مئة مدني بينهم ستة أطفال بحالات اختناق إثر سقوط قذائف صاروخية تحتوي على غازات سامة فوق حي الخالدية وشارع النيل في مدينة حلب السورية. واتهمت روسيا الفصائل المعارضة بإطلاق هذه القذائف من إدلب عبر منطقة لخفض التصعيد، يسيطر عليها مسلحو جبهة النصرة. وطالبت روسيا أنقرة، الوسيط الحالي الذي يلزم المعارضة بوقف إطلاق النار، بتفسيرات. كما قام الطيران الروسي بشن غارات على مواقع في إدلب قال إنها تضم مقاتلين من الفصائل التي تتهمها موسكو بالمسؤولية عن الهجوم.

اتهمت روسيا فصائل معارضة سورية بقصف حيين في مدينة حلب بقذائف صاروخية تحوي غازات سامة مما أسفر عن إصابة 107 مدنيين بحالات اختناق.

من جهته أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان تسجيل حالات اختناق لدى ما لا يقل عن 107 أشخاص بينهم ستة أطفال و13 امرأة في حيي الخالدية وجمعية الزهراء حيث عبقت رائحة غاز الكلور، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه لم يتمكن من تحديد الجهة المسؤولة عن هذا الهجوم.

للمزيد: سوريا: قتلى في هجمات لتنظيم "الدولة الإسلامية" في دير الزور وقصف للنظام في إدلب

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية السورية، سانا، فإن المجموعات الإرهابية المسلحة استهدفت مساء السبت حي الخالدية وشارع النيل في مدينة حلب بقذائف صاروخية متفجرة تحتوي على غازات سامة.

وقال مدير صحة حلب زياد حج طه إنه بناء على أعراض المصابين فإن الغاز الذي استخدم في الهجوم هو على الأغلب غاز "الكلور السام".

للمزيد: سوريا: قتلى وجرحى في قصف للفصائل المعارضة استهدف مستشفى في حلب

وأشارت سانا إلى أن عدد المصابين مرشح للزيادة مع ورود حالات جديدة إلى المشافي.

من جهته، اتهم الإعلام السوري فصائل معارضة بإطلاق القذائف التي تحتوي على غازات سامة على أحياء في حلب، ثاني كبرى مدن البلاد والتي استعاد النظام السيطرة عليها بعدما ظلّت طوال أعوام مقسمة بين أحياء خاضعة للمعارضة وأخرى خاضعة للنظام.

وهذه ليست المرة الأولى التي تواجه الفصائل اتهامات من هذا النوع، ففي تشرين الأول/أكتوبر 2016 اتهم الإعلام الرسمي السوري فصائل معارضة بشن هجوم على المدينة بواسطة غازات سامة مما أسفر عن إصابة 35 شخصاً بحالات اختناق.

وفي الأشهر الأخيرة اتهم النظام السوري وحليفه الروسي الفصائل المعارضة في محافظة إدلب المجاورة لحلب بامتلاك أسلحة كيميائية.

غارات روسية

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية الأحد أن مقاتلاتها نفذت ضربات جوية في سوريا استهدفت مواقع لفصائل معارضة اتهمتها موسكو بالوقوف وراء الهجوم.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع إيغور كوناشينكوف، كما نقلت عنه وكالة أنباء تاس، إن "مقاتلات للجيش الروسي نفذت ضربات جوية"، موضحا أنه "تم تدمير كل الاهداف إثر هذه الضربات".

اتهامات متبادلة

وسبق لدمشق وموسكو أن اتهمتا الفصائل المعارضة بأنها تريد استخدام هذه الأسلحة ضد مناطق مأهولة بالسكان خاضعة لسيطرتها لكي تتهم لاحقاً قوات النظام بشن هجوم كيميائي ضد مدنيين.

وخلال سنوات النزاع الذي أدى إلى مقتل أكثر من 350 ألف شخص، اتهمت الحكومة السورية مراراً بتنفيذ هجمات كيميائية في مناطق تحت سيطرة الفصائل، الأمر الذي نفته دمشق نفياً باتّاً.

وفي محافظة إدلب، قتل في 4 نيسان/أبريل 2017، أكثر من 80 شخصاً بينهم 28 طفلاً جرّاء قصف بغازات سامة استهدف مدينة خان شيخون.

للمزيد: وزارة الدفاع الروسية: هيئة تحرير الشام تدبر "تمثيلية" هجوم كيميائي في إدلب

وأكد خبراء اللجنة المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في وقت لاحق استخدام غاز السارين في الهجوم الذي حمّلوا النظام السوري مسؤوليته وهو ما نفته دمشق.

وفي مدينة دوما، التي شكلت أبرز معقل للفصائل المعارضة في الغوطة الشرقية قرب دمشق، قتل في نيسان/أبريل الماضي أكثر من 40 شخصاً وفق مسعفين وناشطين جراء هجوم بغازات سامة. ونفت دمشق وحليفتها موسكو حصول هجوم من هذا النوع.

وفي نهاية آب/أغسطس 2016 اتهمت لجنة تحقيق أممية والمنظمة الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية تنظيم "الدولة الإسلامية" بشن هجوم بغاز الخردل على مارع في محافظة حلب في 2015.

فرانس 24/ أ ف ب/ رويترز

نشرت في : 25/11/2018