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الشرق الأوسط

الشرطة التركية تفتش فيلا في إقليم يلوا بحثا عن رفات خاشقجي

© أ ف ب / أرشيف | صورة أرشيفية لتفتيش عناصر أمن أتراك لمقر القنصلية السعودية بإسطنبول

نص فرانس 24

آخر تحديث : 26/11/2018

في إطار التحقيقات بشأن مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، قامت الشرطة التركية الاثنين بتفتيش فيلا في إقليم يلوا شمال غرب البلاد. وكان المحققون الأتراك قد وسعوا نطاق البحث عن رفات الصحافي الذي قتل داخل قنصلية بلاده في إسطنبول في 2 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، ليشمل يلوا وإحدى الغابات عند أطراف إسطنبول.

قامت الشرطة التركية الاثنين بتفتيش فيلا في إقليم يلوا شمال غرب البلاد، فيما يتصل بالتحقيق في مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، وفق ما ذكرت وكالة الأناضول التركية الرسمية للأنباء.

وقالت الأناضول إن الشرطة تفتش فيلا في قرية صامانلي في منطقة تيرمال في يلوا. ولم تتوفر المزيد من التفاصيل.

وفتشت السلطات التركية في وقت سابق القنصلية السعودية ومنزل القنصل العام في إطار تحقيق بشأن مقتل خاشقجي الذي قٌتل داخل قنصلية بلده في إسطنبول الشهر الماضي.

وكان المحققون الأتراك قد أعلنوا في أكتوبر/تشرين الأول الماضي أنهم وسعوا نطاق البحث إلى يلوا وغابة عند أطراف إسطنبول بحثا عن رفات خاشقجي.

فرانس24/ رويترز

نشرت في : 26/11/2018

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