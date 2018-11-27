بن سلمان يواصل جولته العربية و"رايتس ووتش" تطالب الأرجنتين بالتحقيق في دوره بمقتل خاشقجي

يصل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى تونس الثلاثاء في رابع محطات جولته العربية التي قادته إلى الإمارات والبحرين ومصر. من جانب آخر، طالبت منظمة "هيومن رايتش ووتش" الأرجنتين باستغلال بند في دستورها متعلق بجرائم الحرب للتحقيق في دور ولي العهد السعودي في جرائم محتملة ضد الإنسانية في اليمن ومقتل الصحافي جمال خاشقجي، وذلك على خلفية مشاركته في قمة العشرين التي تستضيفها بوينس آيرس هذا الأسبوع.

يواصل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الثلاثاء جولته العربية، إذ من المقرر أن يصل تونس قادما من القاهرة الذي أجرى فيها محادثات استغرقت يومين.

وكان بن سلمان قد وصل القاهرة الاثنين في ثالث محطات جولته العربية التي قادته إلى الإمارات ثم البحرين.

وأجرى ولي العهد السعودي محادثات مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي كان في استقباله في مطار القاهرة.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية أن بن سلمان والسيسي ناقشا "العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، فضلا عن التباحث حول بعض الملفات السياسية ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار الشراكة الإستراتيجية بين القاهرة والرياض".

هيومن رايتش ووتش تطالب الأرجنتين بالتحقيق في دور بن سلمان في مقتل خاشقجي

من جانب آخر، طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الأرجنتين باستغلال بند في دستورها متعلق بجرائم الحرب للتحقيق في دور ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في جرائم محتملة ضد الإنسانية في اليمن ومقتل الصحافي جمال خاشقجي.

ويعترف الدستور الأرجنتيني بالاختصاص العالمي لجرائم الحرب والتعذيب، وهو ما يعني أن السلطات القضائية يمكنها التحقيق في تلك الجرائم ومحاكمة مرتكبيها بغض النظر عن مكان وقوعها.

وذكرت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان أنها أرسلت طلبها إلى القاضي الاتحادي أرييل ليخو. ولم يرد كل من مكتب ليخو ومكتب المدعي العام الأرجنتيني على طلبات للتعليق.

وأفادت سارة ليا ويتسون مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بهيومن رايتس ووتش بأن المنظمة تقدمت بهذا الطلب للأرجنتين لأن الأمير محمد سيحضر افتتاح قمة مجموعة العشرين في بوينس آيريس هذا الأسبوع.

وقالت "قدمنا هذه المعلومات لممثلي الادعاء في الأرجنتين مع أمل بأن يحققوا في تورط ومسؤولية محمد بن سلمان عن جرائم الحرب المحتملة في اليمن وكذلك تعذيب المدنيين، ومن بينهم جمال خاشقجي".

ونسبت وسائل إعلام أرجنتينية إلى مصادر قضائية القول إن من غير المرجح بشدة أن تأخذ السلطات على عاتقها القضية ضد ولي العهد السعودي، الحاكم الفعلي للمملكة.

انتقادات لملك إسبانيا السابق للقائه بن سلمان في الإمارات

وفي إسبانيا، تعرض الملك السابق خوان كارلوس لانتقادات حادة بعد تداول صورة له في أبو ظبي مع ولي العهد السعودي.

ونشرت الصورة، التي وضعت أولا على حساب وزارة الخارجية السعودية على تويتر، في عدة صحف إسبانية. ونشرتها صحيفة "إل موندو" اليومية المحافظة تحت عنوان "صورة العار".

بن سلمان وخوان كارلوس بأبو ظبي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان والملك الإسباني السابق خوان كارلوس بأبو ظبي 25 نوفمبر 2018

وانتقد الحزبان اليساريان المتشددان "بوديموس" و "أزكيردا أونيدا" المعارضان للملكية في إسبانيا اللقاء غير المتوقع بين الملك وولي العهد الذي يعد الحاكم الفعلي للمملكة الخليجية الغنية بالنفط والذي تم في أبوظبي الأحد.

وكتب العضو البارز في بوديموس بابلو إيخينيك على تويتر أنّ الأمر يشكّل "إهانة لإسبانيا والإسبان".

فيما ندد زعيم حزب "أزكيردا أونيدا" ألبرتو غارزون بصداقات العائلة المالكة الإسبانية، قائلا على تويتر إنها "انعكاس لعصر يجب أن ينتهي".

وعمل المتحدث باسم العائلة المالكة مساء الاثنين على التقليل من أهمية هذا اللقاء، موضحا أن ما حصل كان عبارة عن "سلام يفرضه البروتوكول من دون أن يكون لذلك أي إطار رسمي، كما لم يسبقه أي لقاء".

فرانس 24/ أ ف ب/ رويترز

نشرت في : 27/11/2018