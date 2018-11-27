مصر-السعودية: السيسي يستقبل محمد بن سلمان ويؤكد الارتباط بين الأمن القومي للبلدين

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الثلاثاء على متانة التحالف الإستراتيجي بين بلاده وبين المملكة العربية السعودية. وبحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة الأهرام الحكومية المصرية فإن السيسي أكد خلال لقاء مغلق مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الذي يزور القاهرة، على أن "أمن السعودية جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري"

عبر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الثلاثاء عن متانة الأواصر التي تجمع بلاده بالمملكة السعودية واعتبر أن "أمن واستقرار المملكة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري" خلال اجتماع مع وليد عهد السعودية محمد بن سلمان الذي وصل إلى القاهرة الاثنين في زيارة ليومين، بحسب ما نقلت صحيفة "الأهرام" الحكومية.

ونقل موقع صحيفة "الأهرام" الإلكتروني عن المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسّام راضي أن السيسي أكد لولي العهد على "عمق ومتانة التحالف الإستراتيجي الراسخ بين مصر والسعودية، وأن أمن واستقرار المملكة هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري".

وأضافت "الأهرام" أن السيسي أكد أيضا خلال اللقاء على "حرص مصر على تعزيز التعاون والتنسيق الحثيث مع السعودية على أعلى مستوى لمواجهة التطورات المتلاحقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط حاليا".

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وجاءت تصريحات الرئيس المصري خلال لقاء مغلق مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان الثلاثاء في العاصمة المصرية القاهرة التي وصل إليها بن سلمان في زيارة تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بحسب المتحدث باسم للرئاسة المصرية.

وتأتي الزيارة في إطار جولة خارجية للأمير محمد بن سلمان شملت حتى الآن الإمارات والبحرين، وهي الأولى منذ مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر.

مشاريع مشتركة

وزار ولي العهد السعودي مصر في آذار/مارس 2018 وتخلل الزيارة توقيع البلدين اتفاقا لتأسيس صندوق مشترك لإقامة مشاريع في محافظات عدة بينها جنوب سيناء وذلك ضمن خطة سعودية لبناء منطقة اقتصادية ضخمة.

وتقف مصر إلى جانب السعودية والإمارات والبحرين في الأزمة مع قطر. وقد قطعت، كما الدول الثلاث الأخرى، في الخامس من حزيران/يونيو 2017 علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، متهمة إياها بدعم الإرهاب والتقرب من إيران.

كما تشارك القوات الجوية والبحرية المصرية في الحملة التي تقودها السعودية منذ 26 آذار/مارس 2015 دعما للقوات الحكومية في اليمن ضد الحوثيين.

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وأعلنت النيابة العامة السعودية في 15 تشرين الثاني/نوفمبر بعد حوالى ستة أسابيع على مقتل خاشقجي الذي كان ناقدا لسياسات المملكة، أن هذا الأخير قتل بعد حقنه "بجرعة كبيرة" من مادة مخدرة قبل تقطيع جثته في قنصلية السعودية في إسطنبول. وطلبت الإعدام لخمسة أشخاص في القضية. لكنها أكدت أن المنفذين تصرفوا من دون علم السلطات.

إلا أن تقارير إعلامية ومنظمات غير حكومية تطالب بالتحقيق في دور محتمل للأمير محمد بن سلمان في القضية.

وينظر محللون إلى جولته الخارجية على أنها محاولة لحشد تأييد لا سيما بين حلفائه.

ويفترض أن يغادر بن سلمان القاهرة اليوم متوجها إلى تونس حيث تعترض منظمات إعلامية ومدنية على زيارته.

فرانس 24/أ ف ب

نشرت في : 27/11/2018