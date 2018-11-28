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الشرق الأوسط

السعودية تعلن تقديم دعم بمبلغ 50 مليون دولار لوكالة "الأونروا"

© أ ف ب/أرشيف | تلاميذ فلسطينيون خلال تظاهرة احتجاج على قطع المساعدات الأمريكية، أمام مقر الأونروا في مخيم العروب قرب الخليل في الضفة الغربية المحتلة في 5 أيلول/سبتمبر 2018.

نص فرانس 24

آخر تحديث : 28/11/2018

قالت السعودية الأربعاء إنها ستقدم 50 مليون دولار إلى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، رغم وقف مساعدات واشنطن. وأعلن المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، في مؤتمر صحفي في الرياض مع مفوض عام الأونروا بيار كرانبول عن تقديم بلاده المبلغ للوكالة التي تعاني من أزمة تمويل. وكان قرار واشنطن قد أثار استياء شديدا لدى الفلسطينيين والمجتمع الدولي.

أعلن عبد الله الربيعة، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الأربعاء في مؤتمر صحفي في الرياض مع مفوض عام الأونروا بيار كرانبول عن تقديم المملكة العربية السعودية دعما بمبلغ 50 مليون دولار للوكالة التي تعاني من أزمة تمويل.

وكان كرانبول قد أعلن في الأردن الأسبوع الماضي أن وكالته خفضت عجز موازنتها لسنة 2018 من 446 مليون دولار إلى 21 مليونا فقط، رغم وقف مساعدات واشنطن.

واعتمدت "أونروا" على ميزانية حجمها 1,2 مليار دولار لعام 2018 لكنها واجهت فجوة قدرها 446 مليون دولار عندما أعلنت إدارة ترامب أنها ستقطع مساعداتها.

ويؤكد الفلسطينيون أن حق العودة الذي نص عليه القرار 194 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة ينطبق على كل الفلسطينيين الذين اضطروا للمغادرة اعتبارا من 1948 قبيل إعلان قيام دولة إسرائيل وأبنائهم وأحفادهم، لكن الولايات المتحدة وإسرائيل بشكل خاص ترفضان ذلك.

وأعلنت واشنطن الصيف الماضي إلغاء نحو 300 مليون دولار من المساعدات المخصصة للفلسطينيين لا سيما لبرامج في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.

وكانت واشنطن خفضت أساسا بداية العام الحالي من مساهمتها للـ"أونروا"، ولم تقدم سوى 60 مليون دولار مقابل 370 مليون دولار في العام 2017.

وتأسست "الأونروا" في 1949، وهي تقدم مساعدات لأكثر من ثلاثة ملايين فلسطيني من أصل خمسة ملايين مسجلين لاجئين في الأراضي الفلسطينية والأردن ولبنان وسوريا.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 28/11/2018

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