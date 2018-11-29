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البرلمان الإيطالي يتبنى قانونا مثيرا للجدل حول مواجهة الهجرة غير الشرعية
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ستيفان دي ميستورا يعتبر أن اجتماع أستانة بشأن سوريا "فرصة مهدرة"
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متحف اللوفر في فرنسا يحقق أعلى عدد زيارات في تاريخه
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جورجيا: سالومي زورابيشفيلي تفوز في الانتخابات الرئاسية والمعارضة تندد بالتزوير
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الرئيس الغابوني يصل إلى المغرب لقضاء "فترة نقاهة" بعد تعرضه لوعكة صحية
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الاتحاد الأفريقي لكرة القدم يحسم الجمعة قرار استضافة الكاميرون لنهائيات أمم أفريقيا 2019
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محامي ترامب السابق يقر بالكذب أمام الكونغرس في قضية التدخل الروسي بالانتخابات
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إدراج موسيقى الريغي وصناعة العطور الفرنسية على قائمة التراث العالمي لليونسكو
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كندا تفرض عقوبات على 17 سعوديا "على علاقة" بمقتل خاشقجي
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ريبورتاج - قضية كارلوس غصن: الشارع اللبناني منقسم بين الإدانة ونظرية المؤامرة
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غارات إسرائيلية على مواقع قرب دمشق والدفاعات الجوية السورية تتصدى لها
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فرنسا: رئيس الوزراء يستقبل الجمعة وفد "السترات الصفراء" وسط دعوات لاستمرار الاحتجاج
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