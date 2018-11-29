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الشرق الأوسط

ريبورتاج - قضية كارلوس غصن: الشارع اللبناني منقسم بين الإدانة ونظرية المؤامرة

© صورة ملتقطة من شاشة فرانس24

فيديو كارمن جوخدار

آخر تحديث : 29/11/2018

قضية رجل الأعمال كارلوس غصن تتفاعل في بلده الأصلي لبنان. إجراءات رسمية لبنانية وردود فعل شعبية منقسمة بين من يطالب بأن تأخذ القضية مجراها في القضاء، ومن يتجه نحو التشكيك في القضية برمتها.

نشرت في : 29/11/2018

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