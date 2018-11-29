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الشرق الأوسط

كندا تفرض عقوبات على 17 سعوديا "على علاقة" بمقتل خاشقجي

© أ ف ب / أرشيف | صورة أرشيفية لمقر القنصلية السعودية بإسطنبول

نص فرانس 24

آخر تحديث : 29/11/2018

أعلنت الحكومة الكندية فرض عقوبات على 17 سعوديا، تشمل تجميد أرصدة ومنع من دخول البلاد، لتورطهم أو تواطئهم في قتل الصحافي السعودي جمال خاشجقي بإسطنبول مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وكانت كل من ألمانيا والدانمارك وفرنسا قد أعلنت عن إجراءات مماثلة في وقت سابق من الشهر الجاري.

فرضت الحكومة الكندية الخميس عقوبات على 17 سعوديا قالت إنهم "على علاقة" بمقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي، الذي لقي حتفه داخل قنصلية بلاده بإسطنبول مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وحسب بيان لوزيرة الشؤون الخارجية الكندية كريستينا فريلاند، تشمل العقوبات تجميد أصول ومنع من السفر إلى كندا، وتستهدف "أشخاصا هم برأي حكومة كندا مسؤولين عن أو متواطئين في القتل خارج إطار القانون للصحافي جمال خاشقجي".

وفي نفس الوقت كررت كندا الدعوة إلى "تحقيق شفاف ودقيق في الظروف" المحيطة بمقتل خاشقجي وقالت إن "التفسير المقدم حتى الآن من المملكة العربية السعودية يفتقر إلى الاتساق والمصداقية".

وأضافت أن "قتل جمال خاشقجي مقيت ويمثل هجوما عديم الضمير على حرية التعبير بالنسبة لجميع الأفراد"، بحسب ما أعلنت فريلاند في مؤتمر صحفي في بوينس آيرس على هامش قمة مجموعة العشرين.

وقالت "هذه القضية لم تغلق"، مضيفة إن "المسؤولين عن قتل جمال خاشقجي يجب أن يحاسبوا ويجب أن يمثلوا أمام العدالة".

وتعتبر كندا رابع بلد غربي تفرض مثل هذه العقوبات على مواطنين سعوديين مشتبه بتورطهم في مقتل خاشقجي، بعد ألمانيا والدانمارك وفرنسا.

 

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

نشرت في : 29/11/2018

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