ماكرون سيناقش مقتل خاشقجي مع ولي العهد السعودي على هامش قمة العشرين

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مؤتمر صحفي في الأرجنتين الخميس أنه سيتطرق إلى قضية مقتل خاشقجي أثناء اجتماعه مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على هامش قمة العشرين. ودعا ماكرون إلى مشاركة ممثلين عن المجتمع الدولي في قضية مقتل الصحافي السعودي التي "مست العالم بأكمله"، على حد قوله.

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس إنه سيتطرق إلى قضية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي خلال لقاء مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على هامش قمة العشرين في الأرجنتين.

وقال ماكرون في العاصمة الأرجنتينية ردا على سؤال بشأن قضية خاشقجي "ستتسنى لي الفرصة بدون شك لإثارة هذا الموضوع مع ولي العهد على هامش القمة، وكذلك أيضا مع الأوروبيين صباح الغد لأنني آمل عقد اجتماع تنسيقي بين الأوروبيين قبل مجموعة العشرين هذه".

مقتطف من كلمة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حول قضية مقتل خاشقجي

وأضاف ماكرون أنه يأمل في الكشف عن الحقيقة الكاملة حول تلك القضية، مؤكدا دعمه لمشاركة ممثلين عن المجتمع الدولي في تلك القضية التي "مست العالم بأكمله" على حد قوله.

وكانت فرنسا قد أعلنت في 23 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، فرض عقوبات تشمل حظر السفر على 18 سعوديا على خلفية مقتل الصحافي جمال خاشقجي. وحذرت وزارة خارجيتها في بيان من أن العقوبات قد "يتم توسيعها في ضوء مجريات التحقيق".

وطالبت باريس في بيان "بإلقاء الضوء بالكامل على ملابسات ارتكاب هذا الفعل. وتتوقع من السلطات السعودية ردا شفافا ومفصلا وشاملا".

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز

نشرت في : 29/11/2018