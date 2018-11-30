ولي العهد السعودي يلتقي برئيس وزراء الهند لبحث آفاق التعاون بين البلدين

التقى ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في الأرجنتين، على هامش قمة العشرين، برئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، لبحث سبل التعاون والاستثمار بين البلدين في مجالات عديدة أبرزها الطاقة.

أعلنت وكالة الأنباء السعودية الجمعة أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان التقى في مقر إقامته في بوينس آيرس برئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، حيث ناقشا التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والاستثمار في مجال الطاقة.

وأضافت أن ولي العهد بحث مع مودي أيضا على هامش قمة العشرين استعداد المملكة لإمداد الهند بكل ما تحتاجه من النفط والمنتجات البترولية.

وشمل الاجتماع أيضا بحث استثمار شركة النفط الحكومية العملاقة أرامكو في قطاعي التكرير والتخزين بالهند، بما في ذلك مشروع الشركة لإنشاء مصفاة ضخمة على الساحل الغربي للهند.

واتفق ولي العهد مع رئيس وزراء الهند على الاستثمار في مجال الطاقة الشمسية من خلال صندوق (رؤية سوفت بانك) المدعوم من السعودية كما بحثا فرص تصدير المنتجات غير النفطية السعودية إلى الهند.

وناقش الزعيمان أيضا التعاون في مجال الصناعات العسكرية وجهود السعودية لتوطين الصناعات العسكرية.

فرانس24/ رويترز

نشرت في : 30/11/2018