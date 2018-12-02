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الشرق الأوسط

قضية فساد ثالثة تطال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو

© أ ف ب (أرشيف)

فيديو فرانس 24

نص فرانس 24

آخر تحديث : 02/12/2018

طالت قضية فساد ثالثة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بعد أن أوصت الشرطة الأحد بتوجيه اتهامات تتعلق بقضية فساد له وأيضا لزوجته سارة. في المقابل، رفض نتانياهو الاتهامات الجديدة مشيرا إلى أنه "تم تحديد وتسريب هذه التوصيات حتى قبل بدء التحقيق".

أوصت الشرطة الإسرائيلية اليوم الأحد بتوجيه اتهامات لرئيس الوزراء بنيامين نتانياهو وزوجته سارة في قضية فساد هي الثالثة بعد قرارين مماثلين أصدرتهما في قضيتي فساد أخريين في شباط/فبراير الماضي.

وعلى المدعي العام الآن أن يقرر ما إذا كان سيتم توجيه الاتهامات في القضية التي تتركز على منح مجموعة "بيزيك" للاتصالات مزايا تنظيمية مقابل الحصول على تغطية إعلامية إيجابية من مؤسسة إعلامية على ارتباط بها.

وأعرب نتانياهو فورا عن رفضه للاتهامات بحقه وبحق زوجته مشيرا إلى أنه "تم تحديد وتسريب هذه التوصيات حتى قبل بدء التحقيق".

ولطالما وصف رئيس الوزراء الاتهامات بحقه في هذه القضايا الثلاث بأنها مخطط دبره خصومه للإطاحة به سياسيا.

وقال في بيان "إنني واثق بأن السلطات المختصة في هذه الحالة وبعد أن تدرس هذه القضية ستتوصل إلى النتيجة نفسها: لم يكن هناك شيء لأنه ليس هناك أي شيء".

وتحدثت الشرطة عن وجود أدلة لاتهام نتانياهو بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة والقبول بأمور غير مشروعة. وقد أوصت بتوجيه نفس اتهامات لساره نتانياهو تتعلق بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة وعرقلة جمع الأدلة.

وتثير القضايا الثلاث التي يواجهها رئيس الوزراء الإسرائيلي تكهنات بشأن إمكانية دفعه إلى التنحي في نهاية المطاف.

 

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 02/12/2018

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