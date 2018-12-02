الجيش الأمريكي يعلن العثور على قائد الأسطول الخامس "جثة هامدة" في البحرين

قال الجيش الأمريكي في بيان إنه تم العثور على قائد عملياته البحرية في الشرق الأوسط، نائب الأدميرال سكوت ستيرني "جثة هامدة" في مقر إقامته بالبحرين السبت، مستبعدا أي شبهة جنائية حيال وفاته.

أعلن الجيش الأمريكي العثور على قائد عملياته البحرية في الشرق الأوسط نائب الأدميرال سكوت ستيرني جثة هامدة، في مقر إقامته في البحرين، يوم السبت، مؤكدا استبعاد أي شبهة جنائية حول موته.

وصرح الأدميرال جون ريتشاردسون رئيس العمليات البحرية الأمريكية في بيان أن "هذه أنباء مدمرة لعائلة ستيرني وللأسطول الخامس وللبحرية بأكملها". مشيدا بمناقب الضابط الراحل مؤكدا أنه "في هذا الوقت ليست هناك أي شبهة جنائية"، مشيرا إلى أن دائرة التحقيقات الجنائية في البحرية الأمريكية ووزارة الداخلية البحرينية تتعاونان في التحقيق.

وبانتظار تعيين خلف لستيرني تم تكليف نائب قائد الأسطول الخامس مساعد نائب الأدميرال بول شليز تولي مهام الضابط الراحل مؤقتا.

وتولى ستيرني في أيار/مايو مهامه قائدا لكل من القيادة المركزية للقوات البحرية الأمريكية، التي تشمل الأسطول الخامس والقوات البحرية المشتركة.

وهو ينحدر من شيكاغو وكان التحق بسلاح البحرية في 1982 بعد تخرجه من جامعة نوتردام حيث حصل على درجة البكالوريوس في الاقتصاد. ولاحقا حصل على درجة الماجستير من جامعة الدفاع الوطني (أن دي يو) التابعة للبنتاغون.

وخدم ستيرني في العديد من أسراب الطائرات المقاتلة وتولى في كابول رئاسة أركان فريق العمل المشترك الرقم 435 ولاحقا رئاسة أركان فريق العمل المشترك بين الوكالات الرقم 435.

وفي الولايات المتحدة مارس ستيرني مهام مختلفة، بما فيها التدريب، كما شغل العديد من المناصب العليا، بما في ذلك منصب مدير العمليات في القيادة المركزية.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 02/12/2018