مقتل أحد مساعدي السياسي اللبناني وئام وهاب والأخير يدعو الرأي العام إلى التزام الهدوء

حث السياسي اللبناني الموالي لسوريا وئام وهاب الرأي العام على الهدوء الأحد بعد مقتل أحد مساعديه أثناء محاولة الشرطة تسليم وهاب طلب استدعاء لاستجوابه. وانتشر مقطع لوهاب المقرب من جماعة حزب الله الشيعية، وهو يوجه إهانات حادة لعائلة رئيس الوزراء سعد الحريري، ولذلك توجهت عناصر الشرطة إلى قريته للتسليمه طلب استدعاء للتحقيق في حقيقة المقطع.

تقدمت مجموعة من أنصار رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري بشكوى قانونية رسمية ضد السياسي اللبناني الدرزي وئام وهاب، إثر انتشار مقطع فيديو للسياسي الدرزي وهو يوجه إهانات يعتقد على نطاق واسع أنها موجهة إلى عائلة الحريري بمن فيهم رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري الذي اغتيل في عام 2005.

على خلفية الشكوى القضائية، توجهت الشرطة مساء السبت إلى قرية وئام وهاب في الجاهلية لإحضاره والاستماع إلى إفادته بعد أن قبل المدعي العام الشكوى القانونية ضد وهاب. وبعد مشادات كلامية بين عناصر الشرطة ووهاب أطلق مساعدو الأخير النار بشكل عشوائي فأصابوا أحد مساعديه فقتل على الفور، حسب بيان للشرطة.

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وكان وئام وهاب، وهو حليف درزي لجماعة حزب الله الشيعية وتربطه علاقات وثيقة بدمشق، محور التوتر السياسي المتصاعد خلال الأسبوع الماضي من خلال سلسلة من الهجمات الكلامية ضد رئيس الوزراء سعد الحريري.

وحث السياسي اللبناني الموالي لسوريا على الهدوء الأحد بعد مقتل مساعده أثناء محاولة الشرطة تسليمه طلب استدعاء لاستجوابه في اتهامات بتهديد السلم الأهلي.

مقتل مساعد وئام وهاب يزيد من صعوبة تشكيل حكومة وحدة وطنية في لبنان

وألقى التوتر بظلاله على الجهود الرامية لتشكيل حكومة وحدة وطنية بعد ما يقرب من سبعة أشهر على الانتخابات النيابية مع عدم قدرة الأحزاب على الاتفاق على توزيع الحقائب الوزارية في الحكومة الجديدة.

وقال بيان الشرطة إن أنصار وهاب أطلقوا النار بشكل "عشوائي" فأصابوا أحد مساعدي وهاب ويدعى محمد أبو دياب ونفى البيان أن تكون الشرطة قد أطلقت النار.

وقال حزب التوحيد العربي الذي يتزعمه وهاب في بيان إن محمد أبو دياب أصيب برصاص ما وصفهم بـ"المهاجمين".

"حرب أهلية"

وقال وهاب يوم السبت إن "ما حصل اليوم يعني حربا أهلية". لكنه دعا اليوم إلى الهدوء خلال تشييع جنازة أبو دياب في الجاهلية، وقال وهاب لتلفزيون الجديد "أنا أعمل على تهدئة الجو، وطلبت من الشباب ممنوع قطع طريق، وممنوع إزعاج مواطن وممنوع إطلاق أي رصاصة بالتشييع (أثناء تشييع الجثمان)".

واتهم وهاب مسؤولين من بينهم الحريري بالمسؤولية عن عملية القتل. وقال مصدر مقرب من الحريري "هذه كانت إجراءات قضائية لم يكن لنا دخل فيها".

وقال وهاب إن تعليقاته في المقطع المصور الذي بدا أنه قد تم تصويره بواسطة الهاتف المحمول في تجمع خاص كانت "عامة" وليست موجهة لأسرة الحريري.

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وقال تيار المستقبل الذي يتزعمه الحريري إن الحريري يتعرض لحملة أكاذيب من جانب ما وصفها بعقول مريضة بهدف عرقلة جهود تشكيل حكومة جديدة.

ويعانى لبنان من أزمات سياسية وأعمال عنف منذ الحرب الأهلية التي دارت بين عامي 1975 و1990. ويرأس الحريري، وهو سياسي سني رئيسي في لبنان حاليا حكومة تصريف الأعمال.

فرانس 24/ رويترز

نشرت في : 02/12/2018