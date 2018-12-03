السيسي يفتتح أول معرض دولي للسلاح في مصر بحضور وزيرة الجيوش الفرنسية

تنظم مصر من 3 إلى 5 كانون الأول/ديسمبر المعرض المصري الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية (إيديكس - 2018)، والذي دشنه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ووزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي الاثنين. وتشارك في هذا المعرض حوالى 400 شركة عارضة تمثل 41 دولة من جميع أنحاء العالم.

دشن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي برفقة وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلي الاثنين أول معرض للأسلحة في القاهرة، حسب ما نقل التلفزيون المصري. وتلى الافتتاح جولة في حضور مسؤولين عسكريين مصريين في قاعة عرض ضخمة في ضواحي القاهرة، وفقا للتلفزيون.

وصرح وزير الدفاع المصري محمد زكي في تصريحات للصحافيين "نسعى (الجيش)لامتلاك القوة ودحر أي عدوان على أرض مصرنا الغالية في تعاون وثيق مع الدول المحبة للأمن والسلام".

ويشار إلى أن مصر تمتلك واحدا من أقوى الجيوش على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا، وتنظم في الفترة من 3 إلى 5 كانون الأول/ديسمبر المعرض المصري الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية (إيديكس - 2018) بمشاركة حوالى 400 شركة عارضة تمثل 41 دولة من جميع أنحاء العالم.

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وتضمن بيان صادر عن وزارة الدفاع الفرنسية أن وزيرة الجيوش الفرنسية ستعقد محادثات مع السيسي ونظيرها المصري. وقالت بارلي في البيان إن "هذه التبادلات ستؤكد التعاون الثنائي الكبير بين مصر وفرنسا". كما ستلتقي بممثلي الشركات الفرنسية المشاركة في المعرض وستتوجه الثلاثاء إلى الكويت.

وتشهد العلاقات بين القاهرة وباريس تطورا كبيرا خصوصا منذ الفترة التي كان فيها جان-إيف لودريان وزيرا للدفاع خلال ولاية الرئيس الفرنسي السابق فرانسوا هولاند والتي تمت خلالها العديد من صفقات السلاح بين البلدين.

وعززت مصر منذ العام 2015 ترسانة أسلحتها من خلال التعاقد مع فرنسا على 24 طائرة مقاتلة متعددة المهام من طراز رافال وفرقاطة متعددة المهام من طراز "فرام" وصواريخ قيمتها نحو 5,2 مليارات يورو إلى جانب حاملتي مروحيات من طراز ميسترال بقيمة 950 مليون يورو.

فرانس24/ أ ف ب

نشرت في : 03/12/2018