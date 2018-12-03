قطر تنسحب من منظمة الدول المصدرة للنفط مطلع 2019

أعلن وزير الدولة لشؤون الطاقة في قطر سعد الكعبي انسحاب بلاده من منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، وذلك اعتبارا من الأول من يناير/كانون الثاني المقبل. وذكر الكعبي أن قطر أبلغت المنظمة بهذا القرار قبل المؤتمر.

أعلنت قطر الاثنين أنها قررت الانسحاب من منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك، وذلك اعتبارا من الأول من كانون الثاني/يناير 2019، بحسب ما أعلن وزير الدولة لشؤون الطاقة سعد الكعبي. وقطر هي عضو في منظمة أوبك منذ عام 1961.

وقال الكعبي في مؤتمر صحافي في الدوحة إنه تم ابلاغ المنظمة الاثنين بالقرار قبل المؤتمر.

وقال الكعبي إن القرار يعكس "رغبة دولة قطر بتركيز جهودها على تنمية وتطوير صناعة الغاز الطبيعي، وعلى تنفيذ الخطط التي تم إعلانها مؤخراً لزيادة إنتاج الدولة من الغاز الطبيعي المسال".

وفي 5 تموز/يوليو 2017، أعلنت قطر، أكبر مصدر عالمي للغاز الطبيعي المسال، عزمها على زيادة إنتاجها من الغاز في حقل الشمال بنسبة 30% من 77 إلى 100 مليون طن سنويا في خضم أزمة مع جيرانها الخليجيين.

وكانت السعودية ومعها الإمارات والبحرين ومصر قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع قطر في 5 حزيران/يونيو 2017، بعدما اتّهمت الإمارة بدعم تنظيمات متطرفة في الشرق الأوسط، وهو ما نفته الدوحة مرارا.

وتعد قطر التي تبلغ مساحتها 11 ألفا و600 كلم مربع المنتج والمصدر العالمي الأول للغاز الطبيعي المسال. وقد ساهمت الأرباح التي حصدتها الإمارة من قطاع الغاز في جعلها إحدى أغنى دول العالم وتمكنت من الفوز باستضافة كأس العالم المقبلة لكرة القدم في العام 2022.

فرانس24 / أ ف ب

نشرت في : 03/12/2018