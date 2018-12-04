أمير قطر يتلقى دعوة من العاهل السعودي لحضور قمة مجلس التعاون الخليجي

تلقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني دعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لحضور قمة مجلس التعاون الخليجي التي ستنعقد في الرياض، وفق ما أعلنت وسائل الإعلام الرسمية في الدوحة الثلاثاء. وتأتي هذه الدعوة رغم الأزمة الدبلوماسية بين البلدين والمستمرة منذ 18 شهرا.

أفادت وسائل الإعلام الرسمية في الدوحة الثلاثاء أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني قد تلقى دعوة من السعودية لحضور قمة مجلس التعاون الخليجي هذا الشهر رغم استمرار الأزمة الدبلوماسية بين البلدين.

وتضمنت تغريدة لوكالة الأنباء القطرية أن الأمير تلقى "دعوة" من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إلى القمة التي تعقد في التاسع من كانون الأول/ديسمبر. لكن دون الإشارة ما إذا كان الأمير سيشارك في القمة.

وتعتبر الدعوة لزيارة الرياض لافتة في ظل مقاطعة قطر من قبل مجموعة من الدول تقودها السعودية منذ حزيران/يونيو 2017 .

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وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر، قررت قطع علاقاتها مع قطر متهمة الدوحة بدعم الإرهاب والتقرب من إيران. وتنفي قطر هذه الاتهامات. لكن النزاع المرير مستمر منذ 18 شهرا ولم تظهر دلائل كثيرة على تسويته.

وقد أعلنت قطر الاثنين أنها ستنسحب من منظمة "أوبك" في خطوة ينظر إليها البعض على أنها موجهة ضد الرياض، إحدى أبرز القوى المهيمنة داخل التكتل.

فرانس24/ أ ف ب