قتلى وجرحى في هجوم بسيارة مفخخة استهدف مقرا للشرطة في جنوب شرق إيران

هجوم بسيارة مفخخة ضد مقر قيادة الشرطة في مدينة جابهار جنوب شرق إيران. 6 كانون الأول/ديسمبر 2018.

أعلنت السلطات الإيرانية سقوط قتيلين على الأقل إثر هجوم بسيارة مفخخة استهدف الخميس مقرا لقيادة الشرطة في مدينة جابهار الساحلية جنوب شرق البلاد. ولم تتبنى أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الذي تسبب أيضا بإصابة 27 شخصا.

أوقع هجوم بسيارة مفخخة ضد مقر قيادة الشرطة في مدينة جابهار الساحلية بجنوب شرق إيران قتيلين صباح الخميس، وفق حصيلة رسمية جديدة بعدما كانت السلطات قد أعلنت في وقت سابق سقوط أربعة قتلى.

وقال مساعد حاكم محافظة سيستان بلوشستان للشؤون الأمنية محمد هادي مرعشي للتلفزيون الرسمي إن "هذا العمل الإرهابي أدى إلى مقتل عنصرين من الشرطة".

وأعلن حاكم مدينة جابهار رحمدل بامري في وقت سابق "سقوط أربعة أشخاص شهداء"، قبل تخفيض حصيلة الضحايا إلى قتيلين.

وتحدثت وسائل إعلام إيرانية عدة عن إطلاق نار سبق انفجارا قويا قبيل الساعة العاشرة صباحا (06,30 ت غ) في مدينة جابهار التي تضم ميناء يطل على المحيط الهندي على بعد مئة كيلومتر غرب الحدود بين إيران وباكستان، والواقعة في محافظة سيستان بلوشستان التي تشهد باستمرار هجمات تنسب إلى مجموعات جهادية أو انفصالية.

20181206- هجوم بسيارة ملغومة في إيران

وأضاف مرعشي أن "الإرهابيين حاولوا اقتحام المقر العام لشرطة جابهار لكن حارسا منعهم من ذلك ففجروا سيارة مفخخة"، من دون تحديد عدد المهاجمين.

من جهته، أشار بامري إلى أن "الانفجار كان قويا جدا وتسبب بتحطم نوافذ العديد من المباني المجاورة" وأوقع "الكثير من الجرحى" بينهم نساء وأطفال وتجار ومارة.

وأفادت وكالة "تسنيم" للأنباء عن إصابة 27 شخصا.

وتظهر صور نشرتها الوكالة نفسها حطاما قد يكون عائدا إلى جدار مدمر بالإضافة إلى بقايا مركبة استخدمها المهاجمون وقالت وسائل إعلامية عديدة إنها حافلة صغيرة زرقاء اللون من نوع "نيسان".

فرانس24/ أ ف ب