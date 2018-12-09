إصابة 6 إسرائيليين بجروح بالغة في إطلاق نار بمستوطنة عوفرا بالضفة الغربية

جنود إسرائيليين عند مستوطنة عوفرا شمال الضفة الغربية إثر عملية إطلاق نار / 9 ديسمبر 2018

أصيب ستة إسرائيليين مساء الأحد بحروح بالغة في إطلاق نار قرب مستوطنة عوفرا شمال الضفة الغربية المحتلة. وأفاد بيان للجيش الإسرائيلي أن الهجوم وقع عن طريق سيارة فلسطينية لاذت بالفرار، وتقوم أجهزة الأمن الإسرائيلية بتعقبها.

أفاد الجيش الإسرائيلي في بيان مساء الأحد أن ستة أشخاص بينهم امرأة أصيبوا بالرصاص في هجوم قرب مستوطنة عوفرا شمال الضفة الغربية المحتلة.

وقالت أجهزة الاسعاف إن ستة اشخاص بينهم امرأة في الثلاثينات أصيبوا بجروح بالغة ونقلوا إلى مستشفيات في القدس.

وأورد الجيش أن "سيارة فلسطينية أطلقت النار على مدنيين كانوا في محطة حافلات".

وأضاف في بيانه أن "جنودا أطلقوا النار في اتجاه السيارة التي ابتعدت، وتتولى قوات الأمن مطاردة السيارة".

ويعود آخر هجوم استهدف إسرائيليين في الضفة الغربية إلى 26 تشرين الثاني/نوفمبر حين أصاب فلسطيني صدما بسيارته ثلاثة جنود قبل أن يقتل بأيدي قوات الأمن الإسرائيلية.

فرانس 24/ أ ف ب