أمير قطر يتغيب عن القمة الخليجية بالرياض ويوفد وزير دولة للمشاركة

رغم تلقيه دعوة من العاهل السعودي، تغيب أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عن القمة السنوية لمجلس التعاون الخليجي التي تعقد الأحد في الرياض. لكنه أرسل مكانه وزير الدولة للشؤون الخارجية سلطان المريخي، وفق ما أعلن المكتب الإعلامي لوزارة الشؤون الخارجية القطرية عبر تويتر.

أرسلت قطر السبت وزير الدولة للشؤون الخارجية سلطان المريخي لحضور القمة السنوية لمجلس التعاون الخليجي التي تنعقد الأحد في الرياض.

وكتب مدير المكتب الإعلامي لوزارة الشؤون الخارجية القطرية أحمد الرميحي عبر تويتر "وصول سعادة وزير الدولة للشؤون الخارجية سلطان المريخي إلى الرياض لترأس وفد دولة قطر لقمة التعاون، وكان في استقباله وزير الدولة للشؤون الخارجية نزار مدني".

وتستضيف السعودية الأحد القمة السنوية لمجلس التعاون الخليجي التي تعقد في أجواء أزمات متنوعة منها الخلاف مع قطر والحرب في اليمن بالإضافة إلى مقتل الصحافي جمال خاشقجي في قنصلية السعودية في اسطنبول.

ومع أن أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني تلقى دعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، للمشاركة في قمة الدول الست الأعضاء في المجلس التي ستعقد في الرياض، إلا أنه لم يحضر واكتفى بإرسال وزير الدولة للشؤون الخارجية.

وأعلنت قطر الأسبوع الماضي انسحابها من منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) اعتبارا من كانون الثاني/يناير 2019.

فرانس24/ رويترز/ أ ف ب