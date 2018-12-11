مجلة "تايم" تختار جمال خاشقجي وصحافيين آخرين شخصيات العام

أ ف ب

أعلنت مجلة تايم الأمريكية الثلاثاء عن اختيار الصحافي السعودي جمال خاشقجي شخصية العام إلى جانب صحافيين آخرين. واختارت المجلة لأول مرة في تاريخها شخصا متوفى ليكوم شخصية العام. ولقد قتل خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول ويتهم مسؤولون سعوديون كبار بالضلوع في حادث مقتله.

اختارت مجلة تايم الأميركية الثلاثاء الصحافي السعودي جمال خاشقجي وإعلاميين آخرين لتصنفهم "شخصيات العام"، التي تعتبر تقليدا لدى المجلة.

وإضافة إلى جمال خاشقجي اختارت المجلة العريقة تكريم الصحافية الفيليبينية ماريا ريسا والصحافيين البورميين من وكالة رويترز وا لون وكياو سوي أو اللذين يقبعان حاليا في السجن، وكذلك رئاسة تحرير الصحيفة المحلية الأمريكية "كابيتال غازيت" التي قتل خمسة من أفرادها خلال الهجوم الذي وقع في 28 حزيران/يونيو في أنابوليس في ولاية ميريلاند.

وهذه المرة الأولى التي يصبح فيها صحافي أو عدة صحافيين شخصية العام بالنسبة إلى هذه المجلة التي تمنح هذا اللقب منذ عام 1927.

The Guardians—Jamal Khashoggi, the Capital Gazette, Maria Ressa, Wa Lone and Kyaw Soe Oo—are TIME's Person of the Year 2018 #TIMEPOY https://t.co/HvoEaW5oUi pic.twitter.com/9Mr0wBTmvj TIME (@TIME) 11 décembre 2018

والسابقة الأخرى هي أنها المرة الأولى التي تختار فيها المجلة شخصا متوفى ليكون شخصية للعام.

وبذلك تقدم الصحافيون على دونالد ترامب الذي اختير شخصية العام 2016 وحل ثانيا السنة الماضية بعدما كانت التوقعات تعتبره الأوفر حظا.

وهذه المرة الثانية على التوالي التي تختار فيها المجلة مجموعة أشخاص وليس شخصية واحدة.

ففي عام 2017 اختارت الأشخاص الذين "كسروا جدار الصمت" في مواجهة التحرش الجنسي ما أثار سلسلة اتهامات ضد رجال نافذين في العالم.

وحل المدعي الخاص روبرت مولر المكلف التحقيق في التواصل بين حملة فريق ترامب الرئاسية وروسيا في المرتبة الثالثة للتصنيف.

فرانس24/ أ ف ب