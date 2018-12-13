الأمين العام للأمم المتحدة يعلن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في الحديدة اليمنية

أ ف ب/ أرشيف

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في مدينة الحديدة اليمنية في ختام مشاورات السلام في السويد. كما أعلن التوصل إلى "تفاهم مشترك" بين الأطراف اليمنية حول مدينة تعز.

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في ختام محادثات السويد التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في مدينة الحديدة اليمنية والتوصل إلى "تفاهم مشترك" بين الأطراف اليمنية حول مدينة تعز. كما أكد أن الأمم المتحدة ستلعب "دورا رئيسيا" في ميناء الحديدة اليمني.

وقال غوتيريس للصحافيين "هناك وقف لإطلاق النار أعلن عنه في محافظة الحديدة بأكملها في الاتفاق وسيكون هناك انسحاب لكافة القوات من المدينة والميناء" مؤكدا أن الانسحاب من ميناء الحديدة سيتم "في غضون أيام" وأن منظمته ستتولى "دور مراقبة رئيسي للغاية في الميناء بينما ستتولى قوى محلية الحفاظ على النظام في المدينة".

فرانس24/ أ ف ب