محمد صلاح يتقدم لائحة من عشرة لاعبين مرشحين لجائزة أفضل لاعب أفريقي لـ2018

لاعب نادي ليفربول محمد صلاح خلال مباراة فريقه ضد نابولي الإيطالي 11 ديسمبر/كانون الأول 2018

نشر الاتحاد القاري لكرة القدم لائحة من عشرة أسماء للمرشحين لنيل جائزة أفضل لاعب أفريقي للعام 2018، وتقدم اسم اللاعب المصري محمد صلاح اللائحة التي تضم خمسة أسماء عربية منها اللاعب الدولي الجزائري رياض محرز، والمدافع المغربي مهدي بنعطية، والمهاجم التونسي أنيس البدري وأخيرا صانع الألعاب المصري وليد سليمان.

تقدم اسم النجم المصري محمد صلاح لائحة المرشحين لجائزة أفضل لاعب أفريقي لعام 2018، بحسب لائحة من عشرة أسماء نشرها الاتحاد القاري للعبة الجمعة.

واللائحة تضمنت خمسة أسماء عربية لنجوم الساحرة المستديرة هم مهاجم نادي ليفربول محمد صلاح، ولاعب الوسط الجزائري في نادي مانشستر سيتي الإنكليزي رياض محرز، وقلب دفاع نادي يوفنتوس الإيطالي المغربي مهدي بنعطية، ومهاجم نادي الترجي التونسي أنيس البدري ومن نادي الأهلي المصري اللاعب وليد سليمان.

وأكمل اللائحة النيجيري أليكس إيووبي (أرسنال الإنكليزي)، الكاميروني أندريه أونانا (أياكس امستردام الهولندي)، الأوغندي دنيس أونيانغو (ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي)، الغابوني بيار-إيميريك أوباميانغ (أرسنال الإنكليزي)، والسنغالي ساديو مانيه زميل صلاح في ليفربول.

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ويبدو صلاح، البالغ من العمر 26 عاما، مرشحا قويا لنيل الجائزة مرة جديدة، خصوصا بعد قيادته ليفربول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا في أيار/مايو الماضي. وبعد بداية موسم بطيئة، عاد إلى نجاعته التهديفية ويتصدر ترتيب الهدافين في الدوري الإنكليزي بالتساوي مع أوباميانغ (10).

منافسة بين محرز وصلاح

ويتوقع أن يتنافس صلاح مع محرز أفضل لاعب في 2016 وأوباميانغ المتوج في 2015، بالإضافة إلى مانيه.

وكان صلاح قد نال الجائزة في العام الماضي على خلفية أدائه اللافت في أول موسم له مع ليفربول بعد انتقاله من روما الإيطالي، كما ساهم في الموسم المنصرم في قيادة فريقه الى المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا قبل الخسارة أمام ريال مدريد 1-3 حين تعرض لإصابة قوية بكتفه، وكان أفضل هدافي الدوري الإنكليزي مع 32 هدفا.

وذكر الاتحاد القاري أن لائحة المرشحين اختارها أعضاء اللجنة الفنية المكلفة بتطوير اللعبة في القارة، فيما تتضمن المرحلة النهائية لتصويت خبراء الاتحاد القاري، نجوما سابقين، ومدربين لأندية بلغت ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا وكأس الاتحاد الأفريقي، ومدربي وقادة المنتخبات والاتحادات المحلية الـ54 المنضوية في الاتحاد القاري.

#محمد_صلاح @MoSalah

أدعوكم أهل بلدى مصر الغالية

للإستمتاع بهدف أبن بلدنا الخلوق

محمد صلاح فى مرمى نابولى

يحفظه ربي pic.twitter.com/0qTRdN5ivq GAMAL SALEM (@SalemGamal) 11 décembre 2018

وسيتم الإعلان عن الفائزين في حفل في 8 كانون الثاني/يناير المقبل في العاصمة السنغالية دكار.

وكان الاتحاد الأفريقي قد أعلن في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر الماضي لائحة أولية من 34 لاعبا بينهما 15 لاعبا عربيا. ومن الاسماء العربية المستبعدة عن اللائحة النهائية المغاربة أيوب الكعبي (هيبي فورتشن الصيني) وحكيم زياش (أياكس أمستردام الهولندي) وإسماعيل الحداد ومحمود بنحليب (الرجاء البيضاوي)، والجزائريون عبد المؤمن جابو (وفاق سطيف) وياسين براهمي (بورتو البرتغالي) ويوسف بلايلي (الترجي التونسي)، والتونسيان طه ياسين الخنيسي (الترجي) ووهبي الخزري (سانت إتيان الفرنسي)، والمصري أحمد جمعة (المصري البورسعيدي).

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وورد اسم الظهير المغربي أشرف حكيمي (بوروسيا دورتموند الألماني) ضمن المرشحين الثلاثة لجائزة أفضل لاعب شاب، مع العاجي فرانك كيسييه (ميلان الإيطالي) والنيجيري ويلفريد نديدي (ليستر سيتي الإنكليزي).

عندما تكون صناعة الهدف أجمل من الهدف نفسه.. رياض محرز 🔒🔥



صباح الخير 😍⚽pic.twitter.com/X2hAT6RjvR FilGoal (@FilGoal) 6 décembre 2018

وكان التونسي معين الشعباني الذي يشرف على الترجي بطل أفريقيا، المرشح العربي الوحيد لنيل جائزة أفضل مدرب، مع الفرنسي هيرفيه رينار مدرب المغرب والسنغالي أليو سيسيه مدرب منتخب بلاده.

وبين المرشحين لجوائز الاتحاد القاري جاء منتخب موريتانيا الذي تأهل لأول مرة في تاريخه إلى نهائيات بطولة الأمم الإفريقية 2019، كالمنتخب العربي الوحيد بين ثلاثة منتخبات مرشحة لنيل جائزة أفضل منتخب مع مدغشقر وأوغندا.

فرانس 24/ أ ف ب