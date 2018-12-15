أستراليا تعترف بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل دون نقل السفارة إليها في الوقت الحالي

أ ف ب / أرشيف

اعترف رئيس الوزراء الأسترالي سكون موريسون السبت بالقدس الغربية كعاصمة لإسرائيل، لافتا إلى أن نقل السفارة إليها لن يتم قبل التوصل إلى تسوية سلمية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي. كما أكد موريسون التزام بلاده بحل الدولتين، والاعتراف "بتطلعات الشعب الفلسطيني من أجل دولة مستقبلية عاصمتها القدس الشرقية".

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي سكون موريسون السبت اعتراف بلاده بالقدس الغربية عاصمة لإسرائيل، مشيرا إلى عدم نقل السفارة إليها قبل التوصل إلى تسوية سلمية للصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وقال موريسون في خطاب في سيدني السبت "أستراليا تعترف الآن بالقدس الغربية (...) التي تضم الكنيست والعديد من المؤسسات الحكومية، بكونها عاصمة إسرائيل".

وتابع "نحن نتطلع لنقل سفارتنا إلى القدس الغربية عندما يكون الأمر عمليا، دعما للوضع النهائي بعد تقريره"، مشيرا إلى أن العمل جار في أحد المواقع لإنشاء مقر جديد للسفارة الأسترالية.

وأكد موريسون أنه في المرحلة الانتقالية سيتم تأسيس مكتب للشؤون العسكرية والتجارية في غرب المدينة المقدسة.

وأشار موريسون إلى أنه من مصلحة أستراليا دعم "الديموقراطية الليبرالية" في الشرق الأوسط، موجهاً انتقادات إلى الأمم المتحدة التي اعتبرها مكانا تتعرض فيه إسرائيل ل"التنمر".

أستراليا "مصممة" على الاعتراف بتطلعات الشعب الفلسطيني

والتزم موريسون ايضا الاعتراف بالتطلعات لدولة فلسطينية مستقبلية عاصمتها القدس الشرقية، عندما يتم تقرير وضع المدينة المقدسة في اتفاق سلام.

وقال "بالإضافة إلى ذلك، وإدراكاً لالتزامنا بحل الدولتين، فإن الحكومة الأسترالية مصممة أيضا على الاعتراف بتطلعات الشعب الفلسطيني من أجل دولة مستقبلية عاصمتها القدس الشرقية".

وتجنبت معظم الدول نقل سفاراتها إلى القدس لتجنب تأجيج مفاوضات السلام حول الوضع النهائي للمدينة، إلى أن أقدم الرئيس دونالد ترامب على هذه الخطوة بداية العام الجاري.

فرانس 24/ أف ب