الجيش الإسرائيلي يهدم منزل فلسطيني متهم بقتل جندي إسرائيلي بحجر ضخم

هدم الجيش الإسرائيلي فجر السبت منزلا يعود لعائلة فلسطيني متهم بقتل جندي إسرائيلي في أيار/مايو الماضي، بعدما ألقى عليه حجرا ضخما من على سطح منزل في مخيم الأمعري في الضفة الغربية المحتلة. واقتحم مئات الجنود الإسرائيليين المخيم وأخرجوا عشرات المتضامنين الذين تحصنوا داخل المنزل الذي قام بتفجيره الجنود الإسرائيليين.

اقتحم مئات الجنود الإسرائيليين مخيم الأمعري الملاصق لمدينة رام الله في الضفة الغربية وقاموا بهدم منزل إسلام أبو حميد المتهم بقتل جندي إسرائيلي في أيار/مايو الماضي داخل المخيم نفسه بعدما ألقى حجرا ضخما من الرخام على رأسه من على سطح أحد المنازل في المخيم، ردا على عمليات الاعتقال التعسفي التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي في المخيم.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في بيان أن وحدات من حرس الحدود ووحدات كوماندوس شاركت في عملية هدم منزل الشاب. وقال إنه "خلال العملية شارك عشرات الفلسطينيين بأعمال عنف وألقوا حجارة باتجاه أفراد الجيش الذين ردوا عليهم وقاموا بإخراج عشرات المتضامنين الذين تحصنوا داخل المنزل قبل أن تقوم عناصر من الجيش بتفجير المنزل المكون من ثلاث طبقات.

أمر بهدم منازل "المخربين"

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو قد أصدر أمرا بتسريع هدم منازل "المخربين".

وذكرت مصادر طبية فلسطينية أن عشرات الإصابات وصلت إلى مشافي مدينة رام الله نتيجة المواجهات التي وقعت بين شبان والجيش الإسرائيلي طوال الليل، لكن جميع الإصابات كانت طفيفة.

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عائلة لا تمل النضال

وهي المرة الثالثة يتم فيها هدم منزل عائلة أبو حميد، بتهمة قيام أبنائها بهجمات ضد أهداف إسرائيلية. وكانت المحكمة العسكرية الإسرائيلية قد حكمت في 2002 على أربعة أشقاء من العائلة نفسها بالسجن مدى الحياة، ويتوقع أن يتم الحكم على شقيقهم الخامس إسلام بالسجن أيضا مدى الحياة.

وفقدت العائلة كذلك ابنا سادسا بعدما قتلته وحدة إسرائيلية خاصة في العام 1995، بسبب نشاطه مع حركة حماس، بينما يخضع شقيق سابع للاعتقال الإداري.

والدة الشبان: "سنظل نبني منزلنا ولو هدموه مئة مرة"

وقالت والدة الشبان السبعة لطيفة أبو حميد، البالغة من العمر 72 عاما، وهي تجلس وسط عدد من النساء، بعد الهدم "أنا لا أهتم بكل ما يجري، المهم أن أولادي طيبون". وأضافت "هدموا المنزل أول مرة وبنيناه والمرة الثانية وبنيناه وسنبقى نبنيه لو مئة وألف مرة".

فرانس24/ أ ف ب