اليمن: مقتل 29 شخصا في اشتباكات عنيفة وغارات جوية في الحديدة

أ ف ب / أرشيف

قتل 29 شخصا على الأقل مساء السبت في اشتباكات عنيفة وغارات جوية استهدفت محافظة الحديدة غرب اليمن. ويأتي هذا التصعيد العسكري رغم توصل الحكومة اليمنية والحوثيين إلى اتفاق لوقف إطلاق النار إثر محادثات استمرت أسبوع برعاية الأمم المتحدة في السويد.

رغم التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين الأطراف اليمينة المتحاربة، اندلعت اشتباكات عنيفة في محافظة الحديدة غرب اليمن مساء السبت، وفق ما أعلنت مصادر قريبة من الحكومة الأحد.

وقال مصدر في القوات الموالية للحكومة إن 29 مسلحا على الأقل قتلوا، بينهم 22 من الحوثيين في الاشتباكات والغارات في المحافظة ليل السبت.

وأكد المصدر نفسه أنه تم أسر سبعة من مقاتلي الحوثيين خلال هجوم في الدريهمي جنوب المحافظة.

وصرح أحد سكان الحديدة أن المواجهات التي اندلعت مساء السبت "عنيفة" مشيرا إلى استخدام "رشاشات ومدافع ومضاد طيران". وأضاف "فجر اليوم تراجعت حدتها وأصبحت متقطعة نسمعها بين الحين والآخر". وتابع "حتى أصوات الطيران لم تتوقف من الليل حتى الفجر".

في المقابل، تحدثت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الحوثيين الأحد عن "أكثر من خمسين قذيفة مدفعية وأكثر من سبع غارات خلال الساعات الماضية" في الدريهمي.

وتأتي الاشتباكات بعد أن توصلت الحكومة اليمنية والحوثيون في محادثات في السويد استمرت لأسبوع واختتمت الخميس، إلى اتفاق لسحب القوات المقاتلة من مدينة الحديدة على ساحل البحر الأحمر ومينائها الحيوي، ووقف إطلاق النار في المحافظة التي تشهد منذ أشهر مواجهات على جبهات عدة.

فرانس24/ أ ف ب