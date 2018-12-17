اليمن: اشتباكات في الحديدة بعيد بدء سريان اتفاق الهدنة

أ ف ب / أرشيف

اندلعت اشتباكات في مدينة الحديدة باليمن بين القوات الموالية للحكومة والحوثيين بعيد دقائق من بدء سريان اتفاق هدنة المبرم برعاية الأمم المتّحدة.

أفاد مسؤول في القوات الحكومية بأن اشتباكات اندلعت في مدينة الحديدة اليمنية بين القوات الموالية للحكومة المعترف بها دوليا والحوثيين بعيد دقائق من بدء سريان اتفاق هدنة برعاية الأمم المتّحدة.

وقال المسؤول لوكالة الأنباء الفرنسية إنّ اشتباكات متقطّعة تدور في شرق المدينة المطلّة على البحر الأحمر والتي تضمّ ميناء حيويا، رغم تعهّد الطرفين وقف إطلاق النار عند الساعة 00:01 بالتوقيت المحلي (21:01 ت غ).

وكانت الأمم المتحدة قد أعلنت أنّ وقف إطلاق النار سيطبق بدءا من منتصف الليل، رغم أنّ اتّفاق الهدنة الذي تمّ التوصل إليه الخميس في السويد نصّ على وقف فوري لإطلاق النار.

وقبل وقت قصير من بدء سريان الهدنة، طلبت وزارة الدفاع في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا من عسكرييها أن "يتم إيقاف إطلاق النار في محافظة الحديدة ومدينة الحديدة".

وتعهّد المتمرّدون بدورهم وقف إطلاق النار.

وكتب المسؤول السياسي في صفوف المتمرّدين محمد عبد السلام على حسابه على تويتر "نؤكّد الالتزام بالاتّفاق (...) ووقف العمليات العسكرية في محافظة الحديدة منتصف هذه الليلة".

وفي وقت سابق، قال مصدر في التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن منذ مارس/آذار 2015 دعما لقوات الحكومة، إنّ التحالف "لا نيّة لديه لخرق الاتفاق، وسيقوم بكل ما بوسعه لاحترامه".

فرانس24/أ ف ب