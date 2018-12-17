الأمم المتحدة تطالب المجتمع الدولي بمساعدات للفلسطينيين بقيمة 350 مليون دولار للعام 2019

أ ف ب/أرشيف

تلاميذ فلسطينيون يحتجون على قطع المساعدات الأمريكية أمام مقر الأونروا في مخيم العروب قرب الخليل بالضفة الغربية المحتلة، 5 سبتمبر/أيلول 2018.

طالبت الأمم المتحدة الاثنين المجتمع المدني بتقديم مساعدات إلى الفلسطينيين بقيمة 350 مليون دولار للعام 2019. وأعلنت أن المساعدات تراجعت بشكل كبير بعد توقف الولايات المتحدة عن تقديم الدعم المالي إلى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

دعت الأمم المتحدة الاثنين المجتمع الدولي إلى تقديم مساعدات إلى الفلسطينيين بقيمة 350 مليون دولار للعام 2019، إلا أنها أعربت عن تخوفها من عدم التمكن من الحصول على هذا المبلغ.

وأعلنت الأمم المتحدة أن هذا المبلغ أقل من موازنة المساعدات للعام الماضي التي كانت 539 مليون دولار. والهدف منها دعم 1,4 مليون فلسطيني في إطار أكثر من 200 مشروع.

وتراجعت المساعدات إلى الفلسطينيين بشكل كبير إثر توقف الولايات المتحدة عن مساهمتها في هذه المساعدات.

وخفضت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عام 2018 بأكثر من 500 مليون دولار مساعداتها إلى الفلسطينيين، كما توقفت عن تقديم دعم مالي إلى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وأوضح جيمي ماكغولدريك، منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، الاثنين أنه نظرا إلى تراجع عدد الجهات المانحة، فعلى الأمم المتحدة أن تكون "أكثر واقعية" عندما تطالب المجتمع الدولي بالمساعدات.

وتابع المسؤول الأممي من رام الله "لقد ركزنا خطة التدخل الإنساني على الأولويات الأكثر إلحاحا".

ومن المقرر أن يعود القسم الأكبر من المساعدات إلى قطاع غزة الواقع تحت سيطرة حركة حماس وحيث يعيش أكثر من مليوني شخص في منطقة محدودة المساحة وخاضعة لحصار إسرائيلي خانق.

فرانس24/ أ ف ب