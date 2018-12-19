الولايات المتحدة أكبر مصدر للأسلحة والسعودية المستورد الأول في 2017

أ ف ب

تصدرت الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول المصدرة للأسلحة في 2017 حسب دراسة قام بها معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام. فيما جاءت روسيا في المرتبة الثانية وتلتها بريطانيا. من جهة أخرى، تم تصنيف السعودية المستوردة الأولى للأسلحة في العالم إذ أنفقت أكثر من 65 مليار دولار.

نشر معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (سيبري) بداية شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري تقريرا حول اقتصاد التسلح في العالم لعام 2017.

وتتصدر الولايات المتحدة مقدمة الدول التي باعت أكبر قدر من هذه السلحة تلتها روسيا ثم بريطانيا.

من جهة أخرى، احتلت السعودية المرتبة الأولى من حيث الدول التي اشترت أكبر كميات من السلحة في نفس السنة. وهذا يعود إلى عدة عوامل أبرزها الحرب في اليمن وتدهور علاقاتها مع ايران المجاورة.

فرنسيا، شركة "داسو لصناعة الأسلحة هي التي احتلت المرتبة الأولى بسبب بيعها طائرات من نوع "رافال" للهند ولمصر.

فرانس24