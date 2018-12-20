الجيش الإسرائيلي يبدأ بتدمير "أنفاق حزب الله" اللبناني

أ ف ب / أرشيف

أعلنت إسرائيل بدء عملية عسكرية لتدمير أنفاق تابعة لـ"حزب الله"، تمتد من الأراضي اللبنانية تحت السياج الحدودي، قالت إن جيشها اكتشفها خلال عملية "درع الشمال" التي بدأت قبل أسابيع.

بدأ الجيش الإسرائيلي الخميس بسد أربعة أنفاق قال إن جماعة حزب الله اللبنانية حفرتها تحت الحدود من لبنان.

وقال اللفتنانت كولونيل جوناثان كونريكوس المتحدث باسم الجيش للصحافيين إن العمل يجري على الجانب الإسرائيلي من خط الحدود المعروف باسم "الخط الأزرق".

ومنذ بدأ عملية واسعة في الرابع من ديسمبر/كانون الأول، أعلن الجيش أنه اكتشف أربعة أنفاق تصل إلى الأراضي الإسرائيلية. وتقول إسرائيل إن جماعة حزب الله حفرت الأنفاق بهدف شن هجمات عبر الحدود بدعم من راعيتها الإقليمية إيران. ولم تعلق الجماعة على الأمر حتى الآن.

وقالت قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) إنها أكدت حتى الآن وجود أربعة أنفاق اكتشفها الجيش الإسرائيلي في الأسابيع القليلة الماضية بالقرب من "الخط الأزرق".

وقال كونريكوس إن الجيش سيقوم "بتحييد وتدمير" الأنفاق. وأضاف أن "بعض الأنفاق بُني بالمكونات الخرسانية في حين تم حفر الأخرى في الصخر مباشرة". ومضى يقول "بدأت أعمال أولية. نحذر أي أحد من الاقتراب من فتحات الأنفاق أو البقاء قريبا منها... كل الأنفاق... على الحدود اللبنانية". وأشار إلى أن إسرائيل طلبت من قوات حفظ السلام الأممية "يونيفيل" نقل هذا التحذير إلى الجيش اللبناني.

وقال كونريكوس "النتيجة النهائية هي أن حزب الله لن يكون بمقدوره استخدام هذه الأنفاق لترويع المدنيين الإسرائيليين". وأضاف أن "من المرجح أن يتم الانتهاء من الأمر في غضون ساعات".

وقالت إسرائيل إن الأمر متروك لقوات اليونيفيل للتعامل مع الأنفاق على الجانب اللبناني من الحدود. وقال الجيش الإسرائيلي إنه يحمل حكومة لبنان المسؤولية عن انتهاك قرار مجلس الأمن رقم 1701 الذي أنهى الحرب مع حزب الله عام 2006.

وقال الرئيس اللبناني ميشال عون وهو حليف سياسي لحزب الله إن لبنان ملتزم بتنفيذ القرار 1701.

فرانس24/ رويترز/ أ ف ب