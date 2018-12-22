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السعودية: وفاة الأمير طلال بن عبد العزيز والد الملياردير الوليد بن طلال

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الأمير طلال بن عبد العزيز (يمين) في صورة ملتقطة في 15 شباط/فبراير 2001
الأمير طلال بن عبد العزيز (يمين) في صورة ملتقطة في 15 شباط/فبراير 2001 أ ف ب/ أرشيف
نص : فرانس 24 / أ ف ب

أعلن الأمير الوليد بن طلال السبت خبر وفاة والده الأمير طلال بن عبد العزيز آل سعود، الملقب بـ"الأمير الأحمر" والأخ غير الشقيق للملك سلمان السبت عن عمر ناهز 87 عاما. مراسم العزاء ستقام لمدة ثلاثة أيام في مقر إقامة الملياردير بن طلال في الرياض.

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توفي الأمير طلال بن عبد العزيز آل سعود، الأخ غير الشقيق للملك سلمان السبت عن عمر ناهز 87 عاما، كما أعلن أنجاله ولا سيما الملياردير الأمير الوليد بن طلال.

وكتب الوليد بن طلال على تويتر أن العائلة ستتلقى التعازي الأحد والاثنين والثلاثاء في مقر إقامته في الرياض.

وطالما دعا الأمير طلال الليبرالي التوجه والمقلب بـ"الأمير الأحمر"، طوال حياته إلى القيام بإصلاحات في بلد يسوده نظام ملكي محافظ.

وكان من أبرز المطالبين بالسماح للنساء بقيادة السيارة، الأمر الذي تم منحه لهن هذا العام.

 

نبذة عن الأمير الراحل

ترأس الأمير طلال برنامج الخليج العربي لمنظمات الأمم المتحدة الإنمائية الذي يهتم بالتعليم والصحة، خصوصا للنساء في البلدان النامية.

ولد الأمير طلال عام 1931، وشكل مطلع الستينيات، بتأثير مصر التي كانت تحت قيادة الرئيس جمال عبد الناصر بطل القومية العربية، "حركة الأمراء الأحرار" الذين طالبوا بإصلاحات جوهرية في السعودية.

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والأمير طلال هو الابن الثامن عشر للملك عبد العزيز، وقد دخل الحياة السياسية وزيرا للمواصلات عام 1952، كما شغل منصبي وزير المالية والمواصلات، وعين سفيرا لبلاده لدى فرنسا.

وكان الملك سلمان قام بزيارة الأمير طلال بعد حملة الاعتقالات التي طالت نجله الأمير الوليد في خريف 2017، للتعزية في وفاة شقيقته الأميرة مضاوي، وأظهرت صورة تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي للملك وهو يقبل يد الأمير طلال الذي كان على كرسي متحرك.

وكان الأمير طلال معروفا بانتقاداته اللاذعة لرجال الدين المتشددين في المملكة. وكان له خمسة أبناء.

فرانس 24/ أ ف ب

نص : فرانس 24 / أ ف ب
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