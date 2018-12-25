التحالف العربي في اليمن يعلن مقتل عشرة جنود حكوميين منذ سريان الهدنة

أعلن مصدر في قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية في اليمن الثلاثاء أن الحوثيين "خرقوا" اتفاق وقف إطلاق النار "183 مرة في محافظة الحديدة"، مؤكدا أن هذا أدى لمقتل عشرة من عناصر قوات الحكومة المعترف بها دوليا وإصابة 143 آخرين.

قال مصدر في التحالف العسكري العربي الذي تقوده السعودية في اليمن إن عشرة عناصر من القوات الموالية للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا قد قتلوا وأصيب 143 بجروح في محافظة الحديدة منذ بدء اتفاق الهدنة قبل أسبوع.

وهذه أول مرة يتم فيها الإعلان عن مقتل عناصر في القوات الحكومية منذ بدء سريان اتفاق الهدنة في 18 كانون الأول/ديسمبر.

وأوضح المصدر لوكالة الأنباء الفرنسية مفضلا عدم الكشف عن هويته أن الحوثيين "خرقوا" اتفاق وقف إطلاق النار "183 مرة في محافظة الحديدة. لقد أدت (الخروقات) إلى مقتل 10 جنود يمنيين وإصابة 143 بجروح".

وتابع "حقيقة الأمر، للأسف، أن الحوثيين يسعون خلف رد فعل من قبل التحالف، ولا أحد يحاسبهم على ذلك"، مشيرا إلى أنه "رغم هذه الخروقات، فإن التحالف لم يرد (...) ولم ينفذ أي غارة جوية أو يطلق قذيفة من مدفعية منذ بدء وقف إطلاق النار".

ويسري وقف إطلاق النار الهش الذي تم التوصل إليه في السويد هذا الشهر، وسط تبادل للاتهامات بخرقه منذ دخوله حيز التنفيذ. ويسيطر الحوثيون على الغالبية العظمى من أرجاء المدينة، بينما تتواجد القوات الحكومية عند أطرافها الجنوبية والشرقية.

ويقول التحالف إن اتفاق السويد ينص على انسحاب الحوثيين من موانئ محافظة الحديدة (الحديدة والصليف ورأس عيسى) بحلول نهاية يوم 31 كانون الأول/ديسمبر.

كما أنه يتوجب على الحوثيين والقوات الموالية للحكومة الانسحاب من مدينة الحديدة التي يسيطر عليها الحوثيون منذ 2014، بحلول نهاية يوم 7 كانون الثاني/يناير المقبل.

ومن المقرر أن تنعقد الأربعاء في الحديدة أول جلسة للجنة عسكرية مشتركة تضم الأمم المتحدة وطرفي النزاع برئاسة الجنرال الهولندي المتقاعد باتريك كمارت الذي وصل إلى الحديدة الأحد.

وقال المصدر في التحالف "نحن سعداء لوصول الجنرال كمارت لبدء الإشراف على تطبيق الاتفاق"، مضيفا "نتطلع لدعم جهوده".

وتابع "نأمل في أن ينجح، لكن إذا لم يحدث ذلك، فإننا نملك الحق لإعادة إطلاق الحملة لتحرير المدينة" التي تحاول القوات الموالية للحكومة استعادتها منذ أشهر بدعم من التحالف.

وبدأت حرب اليمن في 2014، ثم تصاعدت حدتها مع تدخل السعودية على رأس تحالف عسكري في آذار/مارس 2015 دعما للحكومة المعترف بها بعد سيطرة الحوثيين على مناطق واسعة بينها صنعاء.

وقتل نحو عشرة آلاف شخص في النزاع اليمني منذ بدء عمليات التحالف، بينما يواجه نحو 14 مليون من السكان خطر المجاعة.

وتدخل عبر ميناء مدينة الحديدة، مركز المحافظة التي تحمل الاسم ذاته، غالبية المساعدات والمواد الغذائية التي يعتمد عليها ملايين السكان في اليمن.

فرانس24/ أ ف ب