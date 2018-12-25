الإعلام الرسمي السوري يعلن تصدي الدفاعات الجوية "لأهداف معادية" قرب دمشق

أعلنت كل من قناة الإخبارية التلفزيونية الرسمية السورية والوكالة السورية للأنباء "سانا" أن الدفاعات الجوية تصدت لما وصفته بـ"أهداف معادية" في محيط العاصمة دمشق، بدون تحديد طبيعة هذه الأهداف.

قال الإعلام الرسمي السوري الثلاثاء إن الدفاعات الجوية السورية تصدت "لأهداف معادية" في محيط العاصمة دمشق.

وبثت قناة الإخبارية التلفزيونية الرسمية في البداية نبأ عاجلا يقول إن الدفاعات الجوية تصدت لصواريخ. لكنها تحدثت فقط في تقرير لاحق عن "أهداف معادية"، وهو ما ذكرته أيضا وكالة الأنباء الرسمية السورية "سانا".

لكن الوسيلتين الإعلاميتين لم تحددا طبيعة "الأهداف المعادية". وقد شنت إسرائيل في السابق ضربات جوية في سوريا استهدفت منشآت عسكرية للنظام أو لحليفيه إيران وحزب الله.

وقال شاهد من رويترز إن أصوات انفجارات مدوية سمعت في العاصمة السورية.

وقالت قناة الإخبارية التلفزيونية الرسمية "وسائط دفاعنا الجوي تتصدى لأهداف معادية في سماء ريف دمشق الغربي".

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام التابعة للدولة في لبنان إن طائرات حربية إسرائيلية نفذت غارات وهمية في أجواء جنوب لبنان.

وقال التلفزيون السوري "العدوان جرى من فوق الأراضي اللبنانية وتم إسقاط عدد من الأهداف المعادية".

وقال رامي عبد الرحمن الذي يدير المرصد السوري لحقوق الإنسان في بريطانيا "إنها غارة إسرائيلية".

وأضاف "استهدفت صواريخ أطلقت من طائرات إسرائيلية (...) مخازن أسلحة لحزب الله والقوات الإيرانية جنوب وجنوب غرب دمشق".

وامتنع متحدث باسم الجيش الإسرائيلي عن التعليق على تلك التقارير.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز