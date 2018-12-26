ترامب يزور العراق لأول مرة منذ انتخابه لتفقد الجنود الأمريكيين

أ ف ب

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب برفقة زوجته ميلانيا الأربعاء إلى العراق في أول زيارة لهذا البلد منذ انتخابه قبل عامين لتفقد الجنود المنتشرين هناك.

وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأربعاء إلى العراق لتفقد الجنود الأمريكيين. وهي أول زيارة يقوم بها ترامب لهذا البلد منذ انتخابه قبل عامين، كما ترافقه فيها زوجته ميلانيا.

وهبطت الطائرة التي تقل ترامب عند الساعة 19,16 بالتوقيت المحلي في قاعدة الأسد الجوية وفق مراسل وكالة الأنباء الفرنسية. وتحدث الرئيس إلى الجنود كما التقى القادة العسكريين.

ورغم السرية التي أحيطت بها الزيارة، سرت تكهنات حول قيام ترامب بهذه الرحلة في أعقاب قراره خفض عديد القوات في أفغانستان والانسحاب الكامل من سوريا.

وكتبت المتحدثة باسم البيت الأبيض ساره ساندرز على تويتر إن "الرئيس ترامب والسيدة الأولى توجها إلى العراق في وقت متأخر ليلة عيد الميلاد لتفقد قواتنا والقيادة العسكرية العليا لشكرهم على خدماتهم ونجاحهم وتضحياتهم وليتمنيا لهم عيد ميلاد سعيدا".

من جهتها، قالت المتحدثة باسم ميلانيا "إنها زيارة مفاجئة للشجعان المنتشرين حاليا في العراق".

والرحلات الرئاسية لتعزيز معنويات الجنود تقليد في سنوات الحرب في أعقاب هجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001 الإرهابية، وقد تعرض ترامب لانتقادات لعدم توجهه حتى الآن إلى منطقة حرب.

فرانس24/ أ ف ب