موسكو تتهم إسرائيل بـ"انتهاك صارخ لسيادة سوريا" بعد قصف جوي قرب دمشق

أ ف ب/ أرشيف

أكدت روسيا الأربعاء أن إسرائيل قامت بـ"انتهاك صارخ لسيادة سوريا" من خلال القصف الذي شنته الثلاثاء قرب دمشق، بعد تبادل الاتهامات بين سوريا وإسرائيل.

بعد تبادل الاتهامات بين سوريا وإسرائيل، أكدت موسكو الأربعاء أن إسرائيل "انتهكت سيادة سوريا" عبر الضربات الجوية التي نفذتها الثلاثاء.

وقالت الخارجية الروسية في بيان "نحن قلقون جدا جراء الضربات وطريقة تنفيذها. هذا انتهاك صارخ لسيادة سوريا".

وقالت سوريا من خلال الإعلام الرسمي إن دفاعاتها الجوية أسقطت صواريخ إسرائيلية فوق دمشق، بينما قالت إسرائيل إنها تصدت "لصاروخ مضاد للطائرات أطلق من سوريا".

وفي وقت سابق، أكد وزير الدفاع الروسي أن الضربات الإسرائيلية شكلت خطرا على طائرتين مدنيتين.

وجاء في تصريح للناطق باسم الوزارة إيغور كوناشنكوف أن "التصرفات الاستفزازية لقوات الجو الإسرائيلية... هددت بشكل مباشر طائرتين مدنيتين".

وأضاف أن "الهجوم جاء من الأجواء اللبنانية" حينما كانت "طائرتان، غير روسيتين، تستعدان للهبوط في مطاري بيروت ودمشق".

وتابع أن قيودا فرضت على استخدام الدفاعات الجوية السورية "لتفادي كارثة". وإحدى الطائرتين أعيد توجيهها إلى قاعدة جوية روسية في سوريا.

وحسب وزارة الدفاع الروسية، فقد جرح ثلاثة أفراد من الجيش السوري في الهجوم الذي أسقطت فيه إسرائيل 16 قنبلة، دمرت منها الدفاعات السورية 14.

وهذه المرة الأولى التي توجه فيها إسرائيل ضربات في سوريا منذ إعلان الرئيس دونالد ترامب الأسبوع الماضي انسحاب القوات الأمريكية منها.

ويرى الخبراء أنه مع انسحاب القوات الأمريكية، لن يكون هناك أي عقبة أمام إيران لإقامة ممر بري يسمح لها بالوصول إلى المتوسط عن طريق العراق وسوريا ولبنان.

فرانس24/ أ ف ب