العساف يخلف الجبير في الخارجية والحربي مديرا للأمن العام.. أبرز التعديلات الوزارية في السعودية

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز الخميس أمرا ملكيا بتعديل وزاري شمل عدة مناصب وزارية وإدارية أبرزها وزارة الخارجية وإدارة الأمن العام. فما هي أهم الأسماء التي تضمنها هذا التعديل الوزاري؟

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز الخميس أمرا ملكيا بإعادة تشكيل مجلس الوزراء، تم بموجبه إعفاء عدة وزراء من مناصبهم أهمهم وزير الخارجية عادل الجبير، بالإضافة إلى تعيين مدير جديد للأمن العام وإعادة تشكيل مجلس الشؤون السياسية الأمنية برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان.

وشملت التغييرات الوزارية كذلك تعيين وزير جديد للحرس الوطني وهو عبد الله بن بندر بن عبد العزيز، وتركي شبانة وزيرا للإعلام وحمد آل الشيخ وزيرا للتعليم.

إبراهيم العساف هو الاسم الأبرز في التغيير الوزاري بالسعودية، حيث أصبح وزيرا للخارجية خلفا لعادل الجبير. والعساف البالغ من العمر 69 عاما، شغل منصب وزير المالية لعشرة أعوام، من 1996 إلى 2016، كما كان نائبا للمملكة في صندوق النقد الدولي بين عامي 1986 و1989.

والعساف، الحاصل على دكتوراه في الاقتصاد من جامعة ولاية كولورادو بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1981، كان أحد أبرز المحتجزين في فندق "ريتز-كارلتون" في نوفمبر/تشرين الثاني 2017 في إطار حملة مكافحة فساد قادها ولي العهد وشملت عشرات الأمراء والمسؤولين ورجال الأعمال.

تساؤلات حول إعفاء الجبير من منصبه

وجاء إعفاء وزير الخارجية السعودي عادل الجبير من منصبه ليطرح تساؤلات حول أسباب هذا القرار، لا سيما أن الجبير اعتبر على مدى أعوام حجر الزاوية في السياسة الخارجية السعودية. حيث شغل منصب سفير السعودية في الولايات المتحدة بين عامي 2007 و2015 قبل أن يترأس وزارة الخارجية في الفترة التالية لذلك وحتى إعفائه الخميس وتعيينه وزيرا للدولة لشؤون الخارجية.

وكان الجبير محط أنظار العالم خلال الشهرين الماضيين، عقب مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في سفارة بلاده بإسطنبول في أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وأثارت عدة تصريحات له الجدل حول تلك القضية، ما دفع البعض إلى الربط بين قرار إعفائه من منصبه وتلك القضية التي شغلت الرأي العام العالمي.

التغيير الهام الثاني الذي طرأ على التعديل الوزاري هو تعيين خالد بن قرار الحربي مديرا للأمن العام خلفا للفريق سعود الهلال الذي لم يمض على شغله هذا المنصب سوى عام ونصف العام.

وكان الفريق أول خالد بن قرار الحربي يشغل منصب قائد قوات الطوارئ الخاصة في السعودية منذ يوليو/تموز 2017.

تركي آل شيخ من "الرياضة" إلى "الترفيه"

الاسم الثالث الهام الذي شملته حركة التعديل الوزاري هو تركي عبد المحسن آل شيخ الذي أعفي من منصب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة ليحل محله الأمير عبد العزيز بن تركي بن فيصل.

وعين آل شيخ رئيسا لمجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه، والتي تعد من أهم ركائز رؤية ولي العهد محمد بن سلمان لتطوير المملكة. وكان آل شيخ قد شغل الرأي العام الرياضي مؤخرا وأثارت "معاركه" مع جماهير كرة القدم المصرية الكثير من الجدل أدت في النهاية إلى انسحابه من الاستثمار الرياضي في مصر.

إعفاء السفير السعودي في لندن من منصبه وإنشاء عدة هيئات جديدة

وأعفى الملك سلمان الأمير محمد بن نواف بن عبد العزيز آل سعود سفير السعودية في لندن من منصبه، وتم تعيينه مستشارا لخادم الحرمين الشريفين.

كما اشتمل الأمر الملكي على إنشاء عدة هيئات جديدة منها "الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات" و "الهيئة السعودية للفضاء" والتي عين على رأسها نجل الملك سلطان بن سلمان بمرتبة وزير، بالإضافة إلى إنشاء "هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية".

شيماء عزت