مصر: قتيلان على الأقل في انفجار استهدف حافلة سياحية قرب الأهرام

قتل ما لا يقل عن شخصين، هما سائحان من الجنسية الفيتنامية وجرح آخرون في انفجار استهدف حافلة سياح قرب الأهرام في مصر، وفق ما أعلنت وزارة الداخلية المصرية الجمعة. وأفادت السلطات أن من بين المصابين مصريان، هما سائق الحافلة ومندوب شركة السياحة المتكفلة بالسياح الفيتناميين

أعلنت وزارة الداخلية المصرية أن سائحين فيتناميين على الأقل قتلا وأصيب عشرة آخرون في انفجار عبوة ناسفة استهدفت حافلة كانت تقلهم مساء الجمعة في منطقة الجيزة قرب الأهرام.

وتضمن بيان الوزارة "في حوالى الساعة 18،15 (16،15 تغ) مساء انفجرت عبوة بدائية الصنع كانت مخفاة بجوار سور بشارع المريوطية بالجيزة أثناء مرور باص سياحى يقل 14 سائحا فيتناميي الجنسية ما أسفر عن وفاة اثنين وإصابة 10" آخرين منهم.

كما أوضح البيان أن مصريين أصيبا بجروح أيضا نتيجة الاعتداء، هما سائق الحافلة ومندوب شركة السياحة المتكفلة بالسياح الفيتناميين. وأشار البيان بالقول "انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث .. وجاري استكمال عمليات الفحص".

وبعد ساعتين من الحادث أمكن رؤية الحافلة خلف طوق أمني للشرطة وقد تضرر جانبها بشدة وهشمت نوافذها.

وكان في الموقع عشرات من رجال الشرطة ورجال الإطفاء.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز